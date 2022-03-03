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【烏克蘭戰爭】兗煤澳大利亞再爆升1成續創新高　路透：內地煤商或減俄羅斯進口

當炒股 12:34 2022/03/03

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【異動股】兗煤澳大利亞再爆升1成續創新高　本周宣派股息、息率仍近10厘

兗煤澳大利亞 （03668） 升勢未止，繼昨日爆升5成後，今日早市一度抽升近37%，再衝高至49.4元，截至中午收市，升幅回落至11.5%，報39.85元，再創歷史新高。

兗煤澳大利亞昨日股價異動，最多升51%至37.05元，收市升幅49%，報35.75元，成交851萬元。路透社昨日引述消息指，俄羅斯入侵烏克蘭後，中國煤炭交易商正考慮減少從俄羅斯入口煤。

報道指出，內地煤炭交易商從銀行間面對融資阻力，因銀行憂慮俄羅斯相關生意將觸及潛在制裁，特別是歐美研從SWIFT制裁俄羅斯金融機構進行跨境支付。

俄羅斯軍事行動引發歐美制裁升級，印尼、澳洲、南非等煤炭出口國煤價都在本周大升。

中國入口煤炭中，約15%來自俄羅斯，僅次於印尼。

兗煤澳大利亞本周宣派派息　現價股息率近10厘

近期個股消息方面，兗煤澳大利亞2月28日公布業績後，宣派末期息連特別息共每股0.704澳元，以公司所提匯率，相當於每股3.96元。以今日中午收市39.85元計，股息率仍有近10厘。

兗煤澳大利亞末期分派除淨日為3月15日，股息派發日為4月29日。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

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港股 制裁 異動股 兗煤澳大利亞（03668）
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