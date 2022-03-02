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【電動車】理想汽車2月銷量跑出　分析：兩因素成股價催化劑

股市 14:14 2022/03/02

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【電動車】理想汽車2月銷量跑出　分析：兩因素成股價催化劑

汽車新勢力公布2月銷量，其中理想汽車 （02015） 表現跑出。花旗指，理想汽車2月交付量略高於市場預期，並與同行比較，其表現相對穩定，又相信即將推出的新車型理想X01將成為未來增長的強勁催化劑。

理想汽車今日逆市靠穩，升0.8%，報122.8元，表現硬淨，而小鵬 （09868） 則跌4.4%，報136.6元。

花旗指出，理想汽車早前指引首季交付3萬至3.2萬輛汽車，這即意味3月份料將交付9300至1.13萬輛，較去年11月和12月稍低。不過，該行相信即將推出的新車型理想X01將成為未來增長的強勁催化劑，並料於第2季發布新車、第3季開始交付，其新車主要對手為寶馬（BMW）的X3、X5、X7系列。再者，理想去年四季度表現強勁，花旗認為公司短期內料獲市場看好，維持「買入」評級。

理想汽車昨公布，2月交付8,414輛理想ONE，按年增長265.8%，論及按年增幅、交付量都勝小鵬汽車 、蔚來  （新上市編號：09866）  。自上市以來，理想ONE累計交付量已達144,770輛。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

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港股 汽車 電動車 理想汽車—W（02015）
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