香港科技探索1137破頂後急回近一成 疫情股仍有值博率？

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【內房危機】內房股沽壓加劇 世茂龍光旭輝跌一成 富瑞：房企2月銷售按年跌44%
HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 今早再破頂後急速回吐近9%，重返8元水平。香港科技探索上日受惠大型連鎖超市縮短門市營業時間，加上消息指HKTVmall加入政府「全民小禁足」方案，股價炒起急升逾一成，更以接近全日高位收市，不過今早再破頂見9.21元後急回，疫情股短炒風潮過未？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）認為香港科技探索有一定值博率。
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陳偉聰（Jason）指，香港科技探索 （01137） 短期仍可受惠，市民仍擔心全民強檢會配合禁足或封城措施，市民在疫情下減少外出，偏向網購，預計香港科技探索今年首兩季商品成交金額（GMV）增長較高，亦有利股價，看好股價仍有一成潛在升幅，上望10元，有值博率。他同樣看好受疫情帶動股價的日清食品 （01475） ，指現時市民在超市搶購即食麵、杯麵「儲糧」，憧憬本港及內地生產。不過他強調疫情股不宜作中長綫部署，要留意疫情發展趨勢。
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欄名 : 3分鐘睇股