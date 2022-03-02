【美團 3690】 美團響應政策 推六措施助中小企 包括佣金減半、每單1元封頂

較早前美團（03690）被內地發改委點名指外賣平台需要下調服務費標準，股價一直受壓。昨晚有內媒報道，美團外賣宣布，從今年3月到12月對疫情中高風險地區經營困難的中小商戶，推出六項援助措施響應當局號召。消息刺激股價逆市彈高，一度急彈近5%，高見181.9元，最新報179.1元，升3.3%，成交額34億元。

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是次美團推出六項援助措施，是回應國家發改委等為服務領域困難行業的紓困措施，包括為合資格的困難商戶推出佣金收費減半優惠，並以每單1元人民幣封頂，對完成費率透明化的困難商戶推佣金收費上限5%。美團在官方微信上發新聞稿，指出佣金5%封頂措施，預計有超過100萬商戶受惠，而對以外賣經營為主或特別困難的商戶，美團外賣還將進行定點扶持。

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至於增加收入方面，美團外賣將為綫上經營能力不足的困難商戶免費提供「外賣管家服務」，以及雲打印機、出餐寶等外賣接單設備，幫助商戶開源、增加收入。

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記者：郭秀慧