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【內房危機】龍光據報下周三到期ABS本息已劃款至指定賬戶

股市 14:01 2022/03/02

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龍光據報下周三到期ABS本息已劃款至指定賬戶

龍光集團 （03380） 再兌付ABS。內媒引述消息指，龍光已於日前劃款至指定託管賬戶，用於兌付3月9日到期的光耀06A資產支持專項計劃本息。據悉，光耀06A餘額為3.95億元人民幣，票面利率為4.95厘。龍光股價午後跌勢加劇，現跌逾一成，報2.23元。

日前，龍光亦指，已將周五（4日）到期ABS的本息7.75億元劃至指定賬戶。到期的ABS分別為「榮耀11A、榮耀11次」資產支持專項計劃。

據Refinitiv數據顯示，龍光集團目前未償還的債券餘額達445.6億元，本月將到期的債券包括3月19日回售的「19龍控01」，餘額15.1億元，及3月22日到期的20億元「18龍控02」。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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港股 龍光集團（03380）
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