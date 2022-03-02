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【烏克蘭戰爭】拜登指美軍唔會去烏克蘭 將援助78億

環球政治 14:30 2022/03/02

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美國總統拜登周二（1日）發表國情咨文時，譴責俄羅斯總統普京及宣布加強對俄制裁。拜登強調美軍不會前往烏克蘭介入俄烏戰爭，但美國會向烏克蘭提供10億美元（約78億港元）的直接援助。

拜登國情咨文聚焦經濟抗疫 三大措施應對通脹 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】美國加入對俄禁飛 涵蓋客貨運航班 【下一頁】

拜登（Joe Biden）批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在今次戰爭中嚴重失算（badly miscalculated），以為自己攻入烏克蘭就可迫使全世界妥協，但卻遭到烏克蘭人民抵抗。

他指普京試圖動搖自由世界的基礎，稱對方可能會用坦克環繞烏克蘭首都基輔，但他永遠不會贏得烏克蘭人民的心。

拜登重申美軍目前並無也不會參與俄烏戰爭，不會與攻入烏克蘭的俄軍發生衝突。他表示美軍前往歐洲並非要到烏克蘭作戰，而是為了保衛北約盟國，以防普京下令俄軍向西攻打。

【烏克蘭戰爭】歐盟料發新指示 SWIFT 除名7俄銀行 【下一頁】

他指出美國部署陸軍、空軍中隊及艦艇，來保護波蘭、羅馬尼亞、拉脫維亞、立陶宛及愛沙尼亞在內的北約盟國。

但拜登表示美國正向烏克蘭提供超過10億美元（約78億港元）的直接援助，又宣布禁止俄羅斯航班進入美國領空。

拜登又指美國與各國正加強經濟制裁來孤立俄羅斯及支持烏克蘭人民。美國正與國際社會合作切斷俄羅斯大型銀行與國際金融體系的聯繫，阻止俄羅斯央行捍衛俄羅斯盧布。

美國更會與30個國家合作，全球共會釋放6000萬桶石油儲備，其中約一半來自美國儲備。

俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略

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責任編輯：鄭錦玲

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