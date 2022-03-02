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【烏克蘭戰爭】粉碎行刺澤連斯基陰謀 烏國稱接俄情報提醒

環球政治 14:13 2022/03/02

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烏克蘭總統澤連斯基曾表示，自己成為俄羅斯首要目標，亦有消息指俄方或派人暗殺澤連斯基。烏克蘭官員近日表示，接獲俄方情報，指車臣一支行刺部隊即將進入烏克蘭，及時行動阻止暗殺，已解除威脅。

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烏克蘭國家安全和國防委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）周二（1日）表示，收到俄羅斯聯邦安全局的情報，指來自車臣（Chechen）的武裝部隊Kadyrov將前往烏克蘭，執行特別軍事行動，行刺總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）。

達尼洛夫聲稱，俄羅斯聯邦安全局不想插手今次「血腥戰爭」（bloody war），才透露Kadyrov部隊情報。達尼洛夫指部隊分兩組人馬，烏克蘭政府密切關注其動向。達尼洛夫稱與其中一支人馬在基輔外圍交戰，並成功殲滅對方，另一組則已被烏方控制。

俄羅斯上周經三路全面入侵烏克蘭後，澤連斯基已表示自己成為俄方頭號目標，家人為二號目標，性命備受威脅。

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責任編輯：吳漢培

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