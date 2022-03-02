【烏克蘭戰爭】威脅供應鏈！俄烏小麥出口佔全球3成　麵包、烘焙食品價格飆升

▲ 美國麵包師協會會長兼行政總裁Robb MacKie表示，該戰爭將影響烏克蘭未來一年的小麥和粟米的生產和出口。 （法新社資料圖片）

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續延燒，除對當地居民造成影響外，亦直接影響兩國的農作物生產。據悉，俄羅斯和烏克蘭的小麥出口佔近全球三成，自俄羅斯對烏克蘭發動攻擊後，小麥價格飆升，小麥副產品，如麵包等價格亦被提高。

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全球小麥供應緊張 穀物和麵包價格被推高

據外媒《CNN》報道，農業數據分析公司Gro Intelligence的數據顯示，烏克蘭和俄羅斯合計佔全球小麥產量的14%及全球小麥出口量29%。根據美國農業部的數據，俄羅斯入侵烏克蘭之前，烏克蘭的小麥出口正處於創下高紀錄的一年，惟美國麵包師協會會長兼行政總裁Robb MacKie表示，該戰爭將影響烏克蘭未來一年的小麥和粟米的生產和出口。

農業數據分析企業Gro Intelligence高級副總裁Jim Heneghan表示，俄羅斯的入侵行動對烏克蘭港口造成重大破壞，同時烏克蘭的商業交通亦受到限制，認為是次戰爭直接影響全球小麥供應，預計小麥價格上漲的幅度甚至超過了疫情期間的升幅。

事實上，兩國衝突已即時為全球小麥供應造成壓力，據悉小麥期貨價格昨（1日）上漲約5.35%，達到2008年以來的最高價格。高昂的小麥價格增加食品製造商的生產成本，他們或將生產成本壓力轉嫁給消費者，各界預計小麥副產品，如麵包、烘焙食品等價格將會持續上升。

美國食品價格或受影響 包括大豆及粟米

美國貿易組織消費者品牌協會負責人Katie Denis表示，大多數美國消費品牌不依賴進口原材料，而小麥價格上漲對美國農民來說或是個好消息，因為全球對美國小麥的需求將會增加。惟Jim Heneghan表示，當全球供應收緊時，小麥的定價亦會受到影響，即使美國國內有充足的小麥供應，同時仍會受全球供應鏈緊張而將當地小麥價格上調，將壓力轉嫁至消費者身上。

Jim Heneghan預計，未來其他農產品價格也會上漲，如粟米及大豆等；另外石油價格亦將受影響，持續飆升。

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責任編輯：文睿

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