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【烏克蘭】運動品牌加入制裁　Nike暫停營運俄羅斯網店

科技 15:05 2022/03/02

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運動品牌Nike加入制裁行列，現時已暫停俄羅斯網店的營運。（法新社、Nike官網截圖）

俄羅斯派兵攻打烏克蘭，由於俄方無意停戰，多間企業對俄羅斯實施制裁。據《路透社》報道，運動品牌Nike亦加入制裁行列，現時已暫停俄羅斯網店的營運。

Nike俄羅斯官方網站及應用程式顯示：「由於無法確保能為顧客運送產品」，目前已暫時停止經由其官網與App在俄羅斯境內的銷售。彭博則表示，目前還不清楚這是Nike的新政策，抑或是只因供應鏈受到俄烏大戰影響，Nike也未立刻回應彭博的採訪。

【烏克蘭】俄羅斯限制Twitter流量　因「虛假」貼文數量太多？

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就是次事件，烏克蘭國會議員Lesia Vasylenko在Twitter表示支持，並指出Nike是一個很好的例子，去展示私營公司對俄羅斯實施制裁。

事實上，另一運動品牌Adidas亦加入了制裁行列。自2008年起，Adidas一直是俄羅斯國家隊的球衣製造商，更為2018年的俄羅斯世界杯設計球衣。然而，因俄羅斯攻打烏克蘭，Adidas宣布暫停與俄羅斯足協的合作。可見，運動品牌紛紛對俄羅斯制裁，來表達對其攻打烏克蘭一事的不滿。

【烏克蘭】Tim Cook終跟隊抵制俄國　俄羅斯無iPhone賣？

責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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