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【大行報告】野村：大家樂第四季同店銷售料跌至負數　降評級及目標價

股市 13:37 2022/03/02

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【大行報告】野村：大家樂第四季同店銷售料跌至負數　降評級及目標價

第五波疫情嚴峻，大家樂集團 （00341） 宣布自3月起全線大家樂快餐及一粥麵禁堂食，直至另行通知，並調整其他品牌的營業時間。野村認為，大家樂的舉措可減低員工感染新型冠狀病毒的風險，並減低餐廳的損失，而大家樂於2022財年上半年的外賣銷售額急升45%至55%，反映消費者愈益擔心除口罩堂食的風險，相信有助紓緩堂食業務的壓力。

一文看清食肆商店最新營業安排【下一頁】

野村指，香港快餐業務佔大家樂上半財年總銷售額約61.2%，分店共202間，預期大家樂及一粥麵上半財年香港同店銷售分別升13%及21%，但隨堂食需求大減，加上確診人數今年來不斷上升，預期財年第四季同店銷售會跌至負數。

野村：基本情況今財年大家樂純利跌46%

該行基本情況是，香港快餐業務於3月及4月為大家樂帶來五成銷售額，意味2022財年及2023財年的總銷售額分別跌4.2%及7.9%，純利則跌46.1%及28.5%。

悲觀情況方面，香港快餐業務只帶來三成銷售額，令2022財年及2023財年的總銷售額分別跌4.8%及8.9%，純利則跌52.7%及39.8%。

百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）【下一頁】

野村表示，大家樂估計可從防疫抗疫基金獲得1億至1.2億元補貼，但該行仍調低大家樂2022至2023年純利預測28.5%至46.1%，以反映固定成本高企及銷售額受疫情的負面衝擊。

野村將大家樂目標價調低27.5%至14元，意味2023財年預測市盈率約25倍，並將大家樂調級由「買入」降至「中性」，因該行對大家樂本土業務持審慎態度。

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港股 大家樂（00341） 外賣 一粥麵 防疫抗疫基金 疫情 餐廳 純利 目標價 同店銷售

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