【烏克蘭戰爭】多間大企業停俄羅斯業務 包括Apple同Nike

俄羅斯上周入侵烏克蘭後，多間私人企業紛紛表態支持烏克蘭。蘋果（Apple）、 Nike、福特汽車等企業周二（1日）宣布，停止在俄羅斯銷售產品。Google亦宣布，將從新聞剔除俄羅斯國營媒體。雖然俄羅斯同日禁止外國企業出售俄羅斯資產，但石油業巨企英國石油等企業決定，放棄旗下俄羅斯業務。

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蘋果（Apple）、 Nike、福特汽車（Ford）及美國老牌電單車制造商哈利Harley-Davidson周二宣布，停止在俄羅斯銷售產品。蘋果公司表示，已停止在俄羅斯出售iPhones及其他產品，亦會採取其他措施包括限制Apple Pay，和禁止在俄羅斯境外下載國營媒體RT新聞等。

福特汽車亦表示，憂慮俄羅斯入侵烏克蘭對和平穩定構成威脅，迫使公司重新評估旗下俄羅斯業務，已告知俄羅斯生產合作夥伴，暫停在當地營運。Nike公司網頁周二更新後表示，由於不能保證向俄羅斯顧客交付商品，其網站及應用程式已無法在當地使用。

哈利電單車公司則指，已暫停旗下俄羅斯電單車業務及發貨。Google則指，會將俄羅斯國營媒體從其新聞中剔除。全球航運巨頭地中海航運公司（MSC）及貨櫃航運公司馬士基（Maersk）同日亦宣布，暫停往返俄羅斯貨運。

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能源方面，礦業巨頭嘉能可（Glencore）亦指正在審查俄羅斯業務活動，包括俄羅斯石油公司（Rosneft）及俄羅斯資源企業EN+集團股權。法國道達爾能源集團（TotalEnergies）則在周二宣布，不會再為俄羅斯新項目提供資金。

為阻止資金外流，俄羅斯政府周二限制外國投資者出售俄羅斯資產。惟英國石油（BP）及皇家荷蘭殼牌（Royal Dutch Shell）已決定放棄俄羅斯業務。《路透社》引述2名消息人士報道，奧地利Raiffeisen Bank International (RBI) 正計劃撤出俄羅斯，倘若落實將成俄羅斯入侵烏克蘭後首間撤離的歐洲銀行。

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責任編輯：李俊儀