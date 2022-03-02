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【烏克蘭】俄羅斯限制Twitter流量　因「虛假」貼文數量太多？

科技 14:00 2022/03/02

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俄羅斯通訊監管機構Roskomnadzor表示，已限制了Twitter在當地的流量，原因是該平台出現太多有關俄烏戰事的虛假貼文。（法新社）

俄烏戰事的消息在各大社交媒體廣傳，但報道的內容真確性亦備受爭議。日前俄羅斯通訊監管機構Roskomnadzor表示，已限制了Twitter在當地的流量，原因是該平台出現太多有關俄烏戰事的虛假貼文，並指已對Twitter發出警告及要求正視。

【烏克蘭】Tim Cook終跟隊抵制俄國　俄羅斯無iPhone賣？

Roskomnadzor表示，現時已限制Twitter在當地的流量，並聲稱就800多個涉嫌違規的虛假貼文，向Twitter發送了1,700多個刪除請求，指出只有在所有非法內容已從該平台刪除後，才會停止限制流量的措施。

【烏克蘭戰爭】Google新聞搜尋功能　刪除來自俄羅斯國營媒體報道

Twitter每天都會出現超過4.5萬條與國家附屬媒體機構連結的貼文，Twitter網站主管 Yoel Roth表示，「用戶很容易了解所看到的內容背後是由誰提供，以及他們的動機和意圖是甚麽。」他補充，除了會增加識別連結來源的標籤外，Twitter還會採取措施，以大幅減少虛假內容在推Twitter上的傳播。

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責任編輯：陳卓賢

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