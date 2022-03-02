▲ 【業績|光伏股】協合新能源去年盈利增16% 末期息派3港仙

協合新能源 （00182） 去年全年溢利7.78億元人民幣，按年增長15.6%，每股基本盈利9.35分；末期息每股派3港仙。協合新能源午後回升約1.4%，報0.75元，成交額約171萬元。

期內，公司錄得收入21.83億元，按年多9.1%。公司持有70間併網發電之風電及光伏電廠股權，總裝機容量3,708MW，按年增5.8%，權益裝機容量2,768MW。同時，公司投資的電廠中無補貼項目權益裝機容量已達1,152MW，佔公司權益裝機容量的41.6%。

公司在建項目規模達到新高，總建設容量為1,833.5MW，按年升74.6%。期內，公司新增投產電廠13間，總裝機容量873.5MW，均為子公司持有電廠，其中風電廠10間，共計633.5MW；光伏電廠3間，共計240MW。

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編輯：姚卓然