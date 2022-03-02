  • 25°C
香港時間 : 2022302日 (三) 13:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績|光伏股】協合新能源去年盈利增16%　末期息派3港仙

股市 13:15 2022/03/02

分享：

【業績|光伏股】協合新能源去年盈利增16%　末期息派3港仙

協合新能源 （00182） 去年全年溢利7.78億元人民幣，按年增長15.6%，每股基本盈利9.35分；末期息每股派3港仙。協合新能源午後回升約1.4%，報0.75元，成交額約171萬元。

期內，公司錄得收入21.83億元，按年多9.1%。公司持有70間併網發電之風電及光伏電廠股權，總裝機容量3,708MW，按年增5.8%，權益裝機容量2,768MW。同時，公司投資的電廠中無補貼項目權益裝機容量已達1,152MW，佔公司權益裝機容量的41.6%。

公司在建項目規模達到新高，總建設容量為1,833.5MW，按年升74.6%。期內，公司新增投產電廠13間，總裝機容量873.5MW，均為子公司持有電廠，其中風電廠10間，共計633.5MW；光伏電廠3間，共計240MW。

【ET財智Talk】俄烏局勢左右美國加息步伐？ 　分析對美股前景影響（立即收看）

相關文章：

【港股市況】滙豐午後跌5%、累恒生指數跌逾200點　三桶油逆市升（不斷更新）

【業績｜太陽能股】信義光能去年盈利增8%、末期息少4成至0.1港元

【TSLA】拜登強調以電動車抗通脹時「厚此薄彼」　馬斯克：Tesla創造職位是通用、福特3倍

編輯：姚卓然

 

港股 新能源 太陽能股 協合新能源（00182） 補貼

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介信義能源｜港交所、中海油、兗礦能源、贛鋒鋰業、中鋁最新部署

下一篇文章

【第五波疫情】美國籲國民勿往香港　「父母與子女或被強制分離」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR低4%　夜期低水367點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR低4%　夜期低水367點（不斷更新）
【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【美股期貨】道指期貨升112點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升112點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款