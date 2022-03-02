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【第五波疫情】美國籲國民勿往香港　「父母與子女或被強制分離」

Hot Talk 13:15 2022/03/02

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【第五波疫情】美國籲國民勿往香港　「父母與子女或被強制分離」

美國駐香港澳門大使館公告，將香港旅遊警示升至最高的第四級別，即「不要前往（Do Not Travel）」。美國當局解釋，除了因應香港新冠病毒疫情，也因為香港防疫措施可能令父母與子女要強制分離。

港府嚴格防疫要求下，有外藉父母被通知須與確診年幼子女分離，待子女檢測陰性7日才可重聚，有關做法引起多國媒體關注報道。

美國疾病及預防中心（CDC）於2月28日才將香港旅遊警示升至第三級別。美國駐港大使館指出，香港「清零政策」正嚴重影響旅遊出行和公共服務，尤其提示家庭前往香港須考慮風險，在某些情況下，香港檢測呈陽性的兒童會與父母分開並被隔離，直到他們符合當地的出院要求。

另一方面，港府自年初已禁止美國、英國等8個地區的客運民航航班抵港。

【ET財智Talk】俄烏局勢左右美國加息步伐？ 　分析對美股前景影響（立即收看）

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