京東傳收購 內地物流商德邦快遞

內地網購平台京東(09618)近期連環收購物流項目。內媒報道，京東已經完成對內地物流商德邦快遞的收購。一份流傳的截圖顯示，德邦內部已經正式宣布收購消息，德邦快遞董事長兼總經理崔維星將退出，京東將委派高層接手。傳崔維星曾在2月28日的早餐會宣布此事。

京東全日收報285元，跌0.9%。德邦快遞所屬的德邦股份(滬：603056)現時停牌。

上月底，京東曾以5.4億美元，增持即時配送及零售平台達達(美：DADA)股權至52%。連同剛收購的德邦，「京邦達」物流體系正式組成。有消息指，京東及德邦早於三年前已開始洽談，惟當時京東最終收購另一物流商跨越速運。

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京東旗下的京東智能產業發展，亦收購了內地物流設施營運商中國物流資產(01589)的控股權。上述交易反映京東旨在壯大物流平台，優化產品倉儲及輸送能力。

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