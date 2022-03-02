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【烏克蘭戰爭】宏利投資管理：環球經濟上半年料陷入滯脹　年底前重返「舒適圈」的機會不大

股市 13:03 2022/03/02

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【烏克蘭戰爭】宏利投資管理：環球經濟上半年料陷入滯脹　年底前重返「舒適圈」的機會不大

儘管俄羅斯與烏克蘭之間的衝突仍處於初期階段，但宏利投資管理環球首席經濟師兼環球宏觀經濟策略部主管Frances Donald表示，雖然許多資產初期出現拋售後現已反彈回升，但仍然保持審慎，認為應考慮局勢發展將如何影響我們的中期展望。

法外貿銀行指俄烏衝突對亞金融市場影響較預期大【下一頁】

俄烏衝突及其影響構成經濟滯脹衝擊，對早已面對通脹沉重打擊，更加確信該行現有預測，認為經濟在上半年（尤其是第二季）可能會陷入滯脹局面（增長放緩、通脹上升）、持續波動，而且市場避險情緒將更頻繁，供應鏈中斷可能會限制下半年經濟增長的補充庫存，因此年底前重返「舒適圈」的機會似乎不大。

俄羅斯是全球最大的天然氣出口國

「俄羅斯是全球最大的天然氣出口國（佔全球產量17.1%），而且是第二大原油出口國（12.1%），僅次於佔原油市場12.5%的沙特阿拉伯。 」她稱，俄羅斯和烏克蘭亦分別是主要的農產國：兩國的小麥、大麥和玉米出口共佔全球整體的21%，並佔全球葵花籽油供應的60%，而俄羅斯與白俄羅斯合共佔整體肥料出口約20%，對全球糧食生產甚為重要。

聯儲局於年內加息3次

另一方面，俄羅斯是全球最大的關鍵金屬生產國之一，當地是全球最大的鈀出口國（佔全球產量20.7%），而且是僅次於智利的第二大精煉銅出口國（7.1%），其於鎳（11.2%）和鋁（9.0%）的出口亦位列全球第三。

宏利投資管理仍然相信美國聯儲局於年內可能合共加息3次，並會進行量化緊縮，但Frances Donald認為聯儲局在年內立場將轉趨溫和，最主要原因是預期當局言論主調將由高通脹轉為低增長，並預期加拿大央行、英倫銀行及歐洲央行的取態將轉趨溫和，尤其是正在評估滯脹動力的歐洲央行。

俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略

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