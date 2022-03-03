  • 22°C
香港時間 : 2022303日 (四) 15:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【室內裝修】4人家庭置新居 花76萬裝修700呎單位 營造溫暖日系風 為子女設兒童玩樂區

理財智慧 15:06 2022/03/03

分享：

不知各位父母們，在裝修時會否感到煩惱？除了希望加入自己喜愛風格外，更重要是能顧及子女需要，兩者最好沒有衝突。是次要介紹的單位位於大埔的新峰花園，是面積為約700呎的單位，裝修費約76萬。單位居住了4人，包括夫婦二人及兩個小孩。單位最大的間隔改動是將廚房單邊牆身拆掉改為鞋柜、客廳舊有儲物房拆掉和改變客廁擺位。是次設計連裝修大約用了四個月。

户主一家四口原先與傭人和男家家人同住，因子女逐漸長大，需更大活動空間，所以在同一屋苑購入另一單位以方便男户主媽媽幫忙照顧。業主在設計上要求以簡單線條營造溫暖感覺的日式家居。設計雖以日式為主，但亦加入其他原素，如水泥牆、格仔柜、木條子及膠板圍身等。由於單位樓底不算高，約2.65米，而廁所、廚房天花亦有陣位限制高度，因此在佈局及儲物空間上要更花心思。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

同場加映：【青姐話】前方是絕路%20希望在轉角 

設計師先將廚房單邊間隔拆掉改為鞋櫃，以趟門分隔出客廳。進入大門左側為鞋櫃，右側為換鞋位置和子女活動空間。由於小朋友需要大量位置存放書本及玩具，因此訂造不少儲物櫃。活動空間和客廳以L型櫃分隔，利用櫃的間隔能增加收納，同時保留客廳原有空間感。飯廳以半高身木圍包圍，並配合原木吊燈增強溫暖感。飯廳旁邊為兩用儲物柜，一面放置大型清潔用品，向飯枱一面為收納空間及讓户主收納珍藏。

走廊右側連最尾房門全用木紋和暗門處理。木紋由牆壁連至天花，上方為閣樓能用作儲物。屋主在主人房特別要求以日式温泉旅館為主題，全房用木圍身包圍，升高全地台以加強儲物空間。床背主題牆用磨砂玻璃配合木框做出日式簡約線條，並加上壁燈和懸空床頭櫃增加視覺效果，方便打理同時減少擁擠感。另一邊衣櫃利用平趟門避免打開櫃門時所失空間感，門上線條和床頭主題牆互相呼應，一體感因而增強。

走廊左側客廁為了改善空間感，設計師將舊有窗户用木紋膠板條子封閉，能整個打開。左後方為原本窗口位置，右後方為煤氣爐，需要時能打開條子開關窗户或調較煤氣爐。浴室寶安裝天花上，圓鏡背後留有空隙以增加空氣流動。整個單位儲物空間極為優勝，無論客飯廳、房間都用了不少櫃作收納。由於用料都以格仔柜和木條子為主，因此儲物位置充裕不顯眼之餘，同時能製造加強空間感的效果。鞋櫃和換鞋位置都懸空滲光，有照明作用亦留有空間存放較常穿著的鞋。木質部屋配合暖燈光，締造溫暖舒適氛圍的日式家居。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

費用：

保險清拆清場保護清潔及設計 : 85000

油漆 : 55000

防水及泥水 : 130000

水電 : 120000

木器 : 340000

其他: 35000

總數 : 約76萬

*資料及圖片由 Design L Studio 提供

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

延伸閱讀：

【室內裝修】4人家庭翻新舊居  花60萬裝修4房大單位  中西合壁最考心思  神枱櫃融入全屋北歐風

【室內裝修】小倆口花42萬裝修290呎單位 日系格調極柔和 滲光效果做出懸浮感   減低全屋壓迫感

【室內裝修】 獨居業主熱愛音樂 單位擺放大型CD櫃 用69萬裝修400呎打造簡約風 邊聽音樂邊看海活出寫意人生

【室內設計】新婚夫婦擲80萬裝修510呎愛巢 「溫室」睡房採光足增空間感

【室內設計】火炭榕翠園935平方呎大單位    自設時尚居酒屋及歐陸特色牆

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關%20投資高息股最啱 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
家居 設計 大埔

上一篇文章

【職場熱話】舒服高薪VS外闖打拼 打工仔趁未有家庭包袱 應否向外闖一闖？

下一篇文章

【職場熱話】自私同事公司播毒 不信檢測呈陽性仍與他人「吹水聊天」 打工仔被傳染 憂惹家人感不滿
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款