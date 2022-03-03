【室內裝修】4人家庭置新居 花76萬裝修700呎單位 營造溫暖日系風 為子女設兒童玩樂區

不知各位父母們，在裝修時會否感到煩惱？除了希望加入自己喜愛風格外，更重要是能顧及子女需要，兩者最好沒有衝突。是次要介紹的單位位於大埔的新峰花園，是面積為約700呎的單位，裝修費約76萬。單位居住了4人，包括夫婦二人及兩個小孩。單位最大的間隔改動是將廚房單邊牆身拆掉改為鞋柜、客廳舊有儲物房拆掉和改變客廁擺位。是次設計連裝修大約用了四個月。

户主一家四口原先與傭人和男家家人同住，因子女逐漸長大，需更大活動空間，所以在同一屋苑購入另一單位以方便男户主媽媽幫忙照顧。業主在設計上要求以簡單線條營造溫暖感覺的日式家居。設計雖以日式為主，但亦加入其他原素，如水泥牆、格仔柜、木條子及膠板圍身等。由於單位樓底不算高，約2.65米，而廁所、廚房天花亦有陣位限制高度，因此在佈局及儲物空間上要更花心思。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映：【青姐話】前方是絕路%20希望在轉角

設計師先將廚房單邊間隔拆掉改為鞋櫃，以趟門分隔出客廳。進入大門左側為鞋櫃，右側為換鞋位置和子女活動空間。由於小朋友需要大量位置存放書本及玩具，因此訂造不少儲物櫃。活動空間和客廳以L型櫃分隔，利用櫃的間隔能增加收納，同時保留客廳原有空間感。飯廳以半高身木圍包圍，並配合原木吊燈增強溫暖感。飯廳旁邊為兩用儲物柜，一面放置大型清潔用品，向飯枱一面為收納空間及讓户主收納珍藏。

走廊右側連最尾房門全用木紋和暗門處理。木紋由牆壁連至天花，上方為閣樓能用作儲物。屋主在主人房特別要求以日式温泉旅館為主題，全房用木圍身包圍，升高全地台以加強儲物空間。床背主題牆用磨砂玻璃配合木框做出日式簡約線條，並加上壁燈和懸空床頭櫃增加視覺效果，方便打理同時減少擁擠感。另一邊衣櫃利用平趟門避免打開櫃門時所失空間感，門上線條和床頭主題牆互相呼應，一體感因而增強。

走廊左側客廁為了改善空間感，設計師將舊有窗户用木紋膠板條子封閉，能整個打開。左後方為原本窗口位置，右後方為煤氣爐，需要時能打開條子開關窗户或調較煤氣爐。浴室寶安裝天花上，圓鏡背後留有空隙以增加空氣流動。整個單位儲物空間極為優勝，無論客飯廳、房間都用了不少櫃作收納。由於用料都以格仔柜和木條子為主，因此儲物位置充裕不顯眼之餘，同時能製造加強空間感的效果。鞋櫃和換鞋位置都懸空滲光，有照明作用亦留有空間存放較常穿著的鞋。木質部屋配合暖燈光，締造溫暖舒適氛圍的日式家居。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

費用： 保險清拆清場保護清潔及設計 : 85000 油漆 : 55000 防水及泥水 : 130000 水電 : 120000 木器 : 340000 其他: 35000 總數 : 約76萬

*資料及圖片由 Design L Studio 提供

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結】

延伸閱讀：

【室內裝修】4人家庭翻新舊居 花60萬裝修4房大單位 中西合壁最考心思 神枱櫃融入全屋北歐風

【室內裝修】小倆口花42萬裝修290呎單位 日系格調極柔和 滲光效果做出懸浮感 減低全屋壓迫感

【室內裝修】 獨居業主熱愛音樂 單位擺放大型CD櫃 用69萬裝修400呎打造簡約風 邊聽音樂邊看海活出寫意人生

【室內設計】新婚夫婦擲80萬裝修510呎愛巢 「溫室」睡房採光足增空間感

【室內設計】火炭榕翠園935平方呎大單位 自設時尚居酒屋及歐陸特色牆

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關%20投資高息股最啱

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希