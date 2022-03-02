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【IG】Instagram新功能　將為影片添加自動生成字幕

科技 13:30 2022/03/02

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IG表示，過往創作者必須手動將字幕添加到他們的影片中，但這是一個非常耗時的方法，因此該公司將為影片添加自動生成字幕功能。（IG官網截圖）

社交媒體的影片市場競爭愈趨激烈，各平台持續推出新功能以爭取用戶更多關注。繼去年4月競爭對手TikTok推出自動字幕功能後，Instagram（IG）日前亦宣布將為影片添加自動生成字幕。

【IG動向】Instagram停運IGTV App 　擬與Reels功能整合

IG表示，過往創作者必須手動將字幕添加到他們的影片中，但這是一個非常耗時的方法，因此該公司將為影片添加自動生成字幕功能，並認為這一改變，將令IG更容易令聽力障礙者、聾啞用戶，或任何喜歡在靜音情況下觀看影片的人所接受。

【Instagram】iPad版IG或不推出？　官方最新回應恐令用家失望

自動字幕功能的出現，會否改變IG用戶觀看習慣、或幫助提高IG的粉絲參與度仍有待確定，但外媒《The  Verge》認為，如果人們可以在靜音的情況下觀看IG影片，這或使用戶在IG App上逗留更長時間，而不是僅保存影片後就離開。

初期只為「特定語言」   提供字幕功能

據悉，該功能推出初期只會為「特定語言」（select languages）提供字幕。IG預計，隨著愈來愈人使用自動字幕和人工智能（AI）學習的進步，字幕的質量將得到改善，並表示字幕或不會一開始就很完美，但將在未來數個月把字幕擴展到更多語言。

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責任編輯：陳卓賢

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