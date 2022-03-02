【職場熱話】全職加薪兼職無份 自覺是公司一部份 日常福利亦未能受惠 兼職員工大呻不公平

無論全職還是兼職，一眾打工仔最渴望的相信都是加薪吧！近日就有網民在「Dcard」討論區發文指公司日常福利全職員工才能享有，現在加薪連兼職都沒有，感到不公繼而在網上訴苦。

樓主指公司說年假後會加人工。本以為所有員工都有份，結果只有全職加，所有兼職是0%調整，期望落空。樓主覺得非常不合理，認為兼職都是公司一部分。大家加的比率不一樣可以接受，但平日福利已只有全職有，為什麼現在兼職連加人工都無份？

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有網民認為「合理，不然為什麼請兼職」、「肯出錢又真的需要人，早就請了全職。請兼職本身就代表缺錢，又怎會加人工」、「一向都是這樣，第一次翻兼職？」。

亦有網民認為「可以嘗試禮貌地爭取，上網搜尋如何提出加人工。很多HR有教，但當然要你有貢獻為基礎」、「之前別人就是覺得我做不長久，因此你值得也不會加給你」。

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責任編輯：陸盈希