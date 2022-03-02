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【烏克蘭】Facebook擴大制裁俄羅斯政策　全球停止推薦俄羅斯官媒

科技 14:35 2022/03/02

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Facebook宣布停止向所有用戶推薦俄羅斯官方媒體的內容。（法新社資料圖片）

俄軍入侵烏克蘭至今，各大社交平台陸續跟隊抵制俄羅斯。Facebook母公司Meta早前回應烏克蘭政府要求，禁止和審查多個俄羅斯國家媒體Facebook賬戶。Meta近日宣布，將該政策擴展至全球範圍，停止向所有Facebook 用戶推薦俄羅斯官方媒體的內容。

【蘋果動向】蘋果新品發布會擬推遲　外媒推測與俄烏大戰有關

據外媒《The Verge》報道，Meta昨（1日）透露，隸屬於俄羅斯政府的官方媒體已被Facebook全面降級，不會再通過平台演算法推薦給全球Facebook用戶，Meta旗下的另一社交平台Instagram亦正推行相同政策。 

事實上，俄羅斯政府於上周時，已開始限制俄羅斯國民瀏覽Facebook和Instagram，而Facebook亦在歐盟和烏克蘭屏蔽俄羅斯官方媒體RT和Sputnik，以回應俄羅斯政府的舉動，並刪除了俄羅斯政府於Facebook上發布宣傳戰爭的新聞及錯誤信息，更禁止俄羅斯官方媒體在其平台上獲取收益。

Facebook前政策經理Katie Harbath表示，Facebook對俄羅斯官方媒體的限制是史無前例。Meta全球事務總裁Nick Clegg表示，若戰爭持續，對俄羅斯的抵制或會升級。

【烏克蘭】Tim Cook終跟隊抵制俄國　俄羅斯無iPhone賣？

【烏克蘭戰爭】Google新聞搜尋功能　刪除來自俄羅斯國營媒體報道

責任編輯：文睿

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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