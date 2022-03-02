【職場熱話】確診致無法上班 個別系統家用電腦未能應付 打工仔憂不能完成工作或被解僱

香港確診案例日益增加，若能幸運可能會被安排WFH，但亦有個別例子WFH反而更「頭痕」。近日有網民在「Dcard」討論區發文指自己確診後無法上班，有些工作系統倚靠家用電腦又不能完成，因而擔憂會被解僱。

樓主經歷：

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有網民認為「請人幫你拿回電腦。其實確診都沒要緊，普通感冒而已，保住工作更重要」、「確診好像不能解僱的，或屬殘疾歧視」。

亦有網民指「佢想的話，可以照作理由解僱你」、「如果會解僱你，這間公司都不值得你留下」。

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責任編輯：陸盈希