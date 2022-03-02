【職場熱話】臨收工接到工作 OT完成仍受責 上司問何不用休息時間 打工仔：點解覺得是理所當然？

香港出名工時長，要OT完成工作絕不罕見。不知各位打工仔會選擇在公司OT還是把工作帶回家完成呢？近日有網民在「Dcard」討論區發文指上司在下班前交代文件翌日要用，便加班完成起來，怎料上司卻詢問為何不用休息時間完成工作，因而不解對方為何覺得休息時間工作像是理所當然。

樓主經歷：

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有網民認為「其實你可以做之前問：我預計要用兩小時完成，是不是要我OT幫你趕起來？ 對方知要計OT就不會叫你即時做好，如果真的趕急就會叫你OT」。

亦有網民指「你知不知道你錯什麼？錯就錯在你告訴他OT」。有網民更認為「無OT錢、非經理級公司、人工沒有三萬，一律建議辭職」、「無OT錢就不幫他做，只是打工又不是賣身」。

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責任編輯：陸盈希