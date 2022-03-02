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【第五波疫情】中銀香港新增14家分行停業　另13家復業（附名單、地址）

股市 12:28 2022/03/02

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【第五波疫情】中銀香港新增14家分行停業　13家分行恢復營業（附名單、地址）

中銀香港 （02388） 公布，因應疫情發展可安排13家中銀分行恢復營業，並強調曾有員工確診的分行已徹底清潔及消毒，返回分行工作的員工均須取得陰性檢測結果。另一方面，中銀再有14家分行因員工初步確診新冠病毒而暫停服務。

據中銀網頁資料，該行於3月2日仍有約100家分行暫停服務。

中銀3月2日新增恢復營業分行名單

港島區
德輔道西分行 德輔道西 111-119 號
英皇道分行 北角英皇道 131-133 號
金華街分行 筲箕灣金華街 3 號
太古城分行 太古城智星閣 P1025 - 1026
九龍區
彩虹分行 牛池灣清水灣道 19 號
九龍灣分行 黃大仙中心南館地下 G13 及 G13A 號舖
藍田分行 藍田啟田道 49 號 12 號舖
深水埗分行 深水埗南昌街 207-211 號
美孚萬事達廣場分行 美孚新邨萬事達廣場地下 N47-49 號舖
旺角分行 旺角彌敦道 589 號
奧海城分行 海庭道 18 號奧海城二期一樓 133 號
新界區
荃灣分行 荃灣沙咀道 297-299 號
蝴蝶邨分行 屯門蝴蝶廣場地下 R156 - R164 號

中銀3月2日新增暫停營業分行名單

港島區
上環分行 德輔道中 244-248 號東協商業大廈地下 1-4 號舖及一樓
中環永安集團大廈分行 德輔道中 71 號永安集團大廈地庫至二樓
禮頓道分行 銅鑼灣禮頓道 33-35 號第一商業大廈地下 A 及 B 舖
軒尼詩道409號分行 灣仔軒尼詩道 409-415 號
灣仔中國海外大廈分行 灣仔軒尼詩道 139 號
港灣道分行 灣仔港灣道 28 號灣景中心大廈地下 6 號舖
九龍區
鑽石山分行 鑽石山荷里活廣場 G107 號
開源道分行 觀塘開源道 55 號
九龍廣場分行 青山道 485 號九龍廣場 1 號
廣東道中銀理財中心 尖沙咀廣東道 60 號
旺角銀高國際大廈分行 旺角彌敦道 707-713 號 B 舖
新界區
建榮街分行 屯門建榮街 24-30 號
元朗分行 元朗青山公路 102-108 號
葵涌廣場分行 葵涌葵富路 7-11 號葵涌廣場地下 A18-20 號

中銀3月1日分行安排，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

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金融機構 中銀香港（02388）
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