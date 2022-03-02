【第五波疫情】中銀香港新增14家分行停業 另13家復業（附名單、地址）
股市 12:28 2022/03/02
中銀香港 （02388） 公布，因應疫情發展可安排13家中銀分行恢復營業，並強調曾有員工確診的分行已徹底清潔及消毒，返回分行工作的員工均須取得陰性檢測結果。另一方面，中銀再有14家分行因員工初步確診新冠病毒而暫停服務。
據中銀網頁資料，該行於3月2日仍有約100家分行暫停服務。
中銀3月2日新增恢復營業分行名單
|港島區
|德輔道西分行
|德輔道西 111-119 號
|英皇道分行
|北角英皇道 131-133 號
|金華街分行
|筲箕灣金華街 3 號
|太古城分行
|太古城智星閣 P1025 - 1026
|九龍區
|彩虹分行
|牛池灣清水灣道 19 號
|九龍灣分行
|黃大仙中心南館地下 G13 及 G13A 號舖
|藍田分行
|藍田啟田道 49 號 12 號舖
|深水埗分行
|深水埗南昌街 207-211 號
|美孚萬事達廣場分行
|美孚新邨萬事達廣場地下 N47-49 號舖
|旺角分行
|旺角彌敦道 589 號
|奧海城分行
|海庭道 18 號奧海城二期一樓 133 號
|新界區
|荃灣分行
|荃灣沙咀道 297-299 號
|蝴蝶邨分行
|屯門蝴蝶廣場地下 R156 - R164 號
中銀3月2日新增暫停營業分行名單
|港島區
|上環分行
|德輔道中 244-248 號東協商業大廈地下 1-4 號舖及一樓
|中環永安集團大廈分行
|德輔道中 71 號永安集團大廈地庫至二樓
|禮頓道分行
|銅鑼灣禮頓道 33-35 號第一商業大廈地下 A 及 B 舖
|軒尼詩道409號分行
|灣仔軒尼詩道 409-415 號
|灣仔中國海外大廈分行
|灣仔軒尼詩道 139 號
|港灣道分行
|灣仔港灣道 28 號灣景中心大廈地下 6 號舖
|九龍區
|鑽石山分行
|鑽石山荷里活廣場 G107 號
|開源道分行
|觀塘開源道 55 號
|九龍廣場分行
|青山道 485 號九龍廣場 1 號
|廣東道中銀理財中心
|尖沙咀廣東道 60 號
|旺角銀高國際大廈分行
|旺角彌敦道 707-713 號 B 舖
|新界區
|建榮街分行
|屯門建榮街 24-30 號
|元朗分行
|元朗青山公路 102-108 號
|葵涌廣場分行
|葵涌葵富路 7-11 號葵涌廣場地下 A18-20 號
中銀3月1日分行安排，可見【下一頁】
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