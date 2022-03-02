  • 25°C
香港時間 : 2022302日 (三) 13:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NEXSTGO】NEXSTGO與日本Jasmy Incorporated成業務聯盟　促進在日本以外業務發展

商業 12:35 2022/03/02

分享：

Jasmy Incorporated 預料亞太地區對於可安全使用的個人電腦需求將繼續顯著增長。

NEXSTGO力高創科正式宣布與日本Jasmy Incorporated （ジャスミー株式会社） 聯盟，為配合並促進他們在日本以外的業務發展。

【大灣區】港商開拓內銷 放帳最困難 如何應對？

疫情間遙距工作及學習成為了新常態，Jasmy Incorporated 預料亞太地區對於可安全使用的個人電腦需求將繼續顯著增長。 另一方面，由於亞洲、中東和印度的個人電腦銷售情況不同，因此Jasmy Incorporated計劃與NEXSTGO聯盟以加速其擴張海外市場。

NEXSTGO將會成為其亞太地區的重要合作夥伴，推廣其Jasmy Secure PC概念及其業務於亞太區市場發展。合作方向包括開發及生產載有Jasmy Secure PC概念的型號；NEXSTGO PC品牌下的產品開發或Jasmy原創品牌；於NEXSTGO的渠道作銷售，包括零售商、電商、直營店、B2B合作夥伴和所有電子商務網站；開發Daas設備及服務等新商業模式。

另外，NEXSTGO亦為後疫情時代開發配備新使用方法和服務的個人電腦；會使用Jasmy平台開發平板電腦和物聯網設備；及在 IT 和物聯網市場使用JasmyCoin。

【糧食供應】蔬菜凍肉供應穩　歐美禽流感擴大停進口

美星巴克工會浪潮　更多分店加入考驗企業應對

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網購商機】電商競爭激烈　本地薑網購平台如何出奇制勝？
2022/01/25
【網購商機】電商競爭激烈　本地薑網購平台如何出奇制勝？
【疫市營商】莎莎拓展OMO業務　盼吸電商人才
2022/02/16
【疫市營商】莎莎拓展OMO業務　盼吸電商人才
【中小企營商】中小企電商收入按年增1成　 近9成正採用或打算投資數碼科技　
2022/02/22
【中小企營商】中小企電商收入按年增1成　 近9成正採用或打算投資數碼科技　
【送貨安全】紐約擬禁止電商及配送平台　宣傳15分鐘送貨承諾
2022/02/23
【送貨安全】紐約擬禁止電商及配送平台　宣傳15分鐘送貨承諾

你可能感興趣

【網購商機】電商競爭激烈　本地薑網購平台如何出奇制勝？
12:40 2022/01/25
【網購商機】電商競爭激烈　本地薑網購平台如何出奇制勝？
【疫市營商】莎莎拓展OMO業務　盼吸電商人才
12:00 2022/02/16
【疫市營商】莎莎拓展OMO業務　盼吸電商人才
【中小企營商】中小企電商收入按年增1成　 近9成正採用或打算投資數碼科技　
18:10 2022/02/22
【中小企營商】中小企電商收入按年增1成　 近9成正採用或打算投資數碼科技　
銷售 零售 日本 遙距工作 物聯網 疫情

上一篇文章

【第五波疫情】本地第五波疫情嚴峻　Pricerite實惠全線分店營業時間縮短

下一篇文章

【大灣區】港商開拓內銷 放帳最困難 如何應對？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫市擴張】阿布泰便利店正式成立　或以特許經營形式營運
【疫市擴張】阿布泰便利店正式成立　或以特許經營形式營運
【電影利潤】Netflix成2021年利潤最高電影商　Sony憑《蜘蛛俠：不戰無歸》年增長達9成
【電影利潤】Netflix成2021年利潤最高電影商　Sony憑《蜘蛛俠：不戰無歸》年增長達9成
【第五波疫情】髮型屋理髮店資助計劃　每間最多5萬元
【第五波疫情】髮型屋理髮店資助計劃　每間最多5萬元
【香港經濟】香港受疫情及新聞自由因素影響　東亞外派僱員宜居城市排名跌至77位
【香港經濟】香港受疫情及新聞自由因素影響　東亞外派僱員宜居城市排名跌至77位
【營商策略】一改「瘦即是美」概念　Victoria’s Secret推新系列迎合市場
【營商策略】一改「瘦即是美」概念　Victoria’s Secret推新系列迎合市場
【糧食供應】蔬菜凍肉供應穩　歐美禽流感擴大停進口
【糧食供應】蔬菜凍肉供應穩　歐美禽流感擴大停進口
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款