【NEXSTGO】NEXSTGO與日本Jasmy Incorporated成業務聯盟　促進在日本以外業務發展

▲ Jasmy Incorporated 預料亞太地區對於可安全使用的個人電腦需求將繼續顯著增長。

NEXSTGO力高創科正式宣布與日本Jasmy Incorporated （ジャスミー株式会社） 聯盟，為配合並促進他們在日本以外的業務發展。

【大灣區】港商開拓內銷 放帳最困難 如何應對？

疫情間遙距工作及學習成為了新常態，Jasmy Incorporated 預料亞太地區對於可安全使用的個人電腦需求將繼續顯著增長。 另一方面，由於亞洲、中東和印度的個人電腦銷售情況不同，因此Jasmy Incorporated計劃與NEXSTGO聯盟以加速其擴張海外市場。

NEXSTGO將會成為其亞太地區的重要合作夥伴，推廣其Jasmy Secure PC概念及其業務於亞太區市場發展。合作方向包括開發及生產載有Jasmy Secure PC概念的型號；NEXSTGO PC品牌下的產品開發或Jasmy原創品牌；於NEXSTGO的渠道作銷售，包括零售商、電商、直營店、B2B合作夥伴和所有電子商務網站；開發Daas設備及服務等新商業模式。

另外，NEXSTGO亦為後疫情時代開發配備新使用方法和服務的個人電腦；會使用Jasmy平台開發平板電腦和物聯網設備；及在 IT 和物聯網市場使用JasmyCoin。

【糧食供應】蔬菜凍肉供應穩 歐美禽流感擴大停進口

美星巴克工會浪潮 更多分店加入考驗企業應對

責任編輯：李智美