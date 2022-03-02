  • 25°C
香港時間 : 2022302日 (三) 13:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【慈善工作】太古基金捐款1550萬元支援基層　疫情爆發至今捐款4800萬

Hot Talk 12:26 2022/03/02

分享：

【慈善工作】太古基金捐款1550萬元支援基層　累計捐款額逾4800萬元

太古集團慈善信託基金的社區計劃「信望未來」捐款1,550萬元，協助弱勢社群渡過逆境。連同過去支援疫情的多個捐助項目，太古基金目前的抗疫捐款總額將超過4,800萬元。「信望未來」的最新項目於3月啓動，將捐助1,550萬元協助最有需要的人士，務求為弱勢社群提供因疫情而未能得到的適切服務，協助他們維持生活所需，渡過眼前逆境。

太古地產向關閉的599表列處所租戶提供全額租金寬免　餐飲租戶亦獲減租【下一頁】

項目包括：

1. 捐款900萬元，支援香港社會服務聯會超過30家非牟利機構成員，向弱勢社群提供適切服務。
2. 捐款350萬元，派發熱食飯盒、易於保存的主要食糧、食物及清潔衛生用品予長者、街道清潔工友及難民等弱勢社群，熱食飯盒由社企合作夥伴銀杏館及喜樂餐飲烘焙提供，主要食糧由樂餉社提供，而食物及清潔衛生用品則由香港守護尊嚴中心提供。
3. 額外向「信望未來」的「營造東涌」計劃撥款200萬元，透過非牟利機構合作夥伴包括香港聖公會東涌綜合服務、鄰舍輔導會，以及小彬紀念基金會，為一直受助於太古基金的東涌弱勢長者、兒童及青少年提供應急物資及教育支援。
4. 向「信望未來」的合作夥伴基督教關懷無家者協會增加撥款100萬元，為生活在惡劣居住環境的社群提供支援，改善身心健康。

太古集團公益事務總監陳婷婷表示，疫情對本港社會造成前所未有的打擊，嚴重影響香港市民的日常生活，太古集團因此透過「信望未來」計劃迅速調撥資源應對社會最逼切需求，迄今「信望未來」的抗疫項目已惠及逾31.9萬名香港市民。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

相關文章：【全民檢測禁足】政府強調全民強檢定必兼顧金融業　傳港府初步擬3.26至4.03實施全民檢測、首4日禁足

開啟hket App，閱讀全文
疫情 烘焙 太古 信託基金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR低4%　夜期低水367點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR低4%　夜期低水367點（不斷更新）
【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【美股期貨】道指期貨升112點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升112點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款