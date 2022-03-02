【蘋果動向】蘋果新品發布會擬推遲　外媒推測與俄烏大戰有關

▲ 外媒《9to5Mac》報道指出，鑑於俄羅斯和烏克蘭之間的衝突，蘋果發布會有機會推遲。（法新社資料圖片）

蘋果（Apple）往年均會在3月舉行春季發布會，早前也曾傳出今年春季發布會將會在下周二（8日）舉辦，並會推出支援持5G的全新 iPhone SE、新 iPad Air 及多達三款新Mac產品。惟近日外媒《9to5Mac》報道指出，鑑於俄羅斯和烏克蘭之間的衝突，蘋果發布會有機會推遲。

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報道指，據以往的經驗，蘋果舉辦新品發表會的前一周，就會發出邀請函。然而，蘋果至今尚未發放邀請函，活動或有機會延遲。而且，當用戶向Siri詢問蘋果春季發布會所發表的新品時，Siri卻表示不能著急，只需要等待。9to5Mac認為，這暗示蘋果發布會將推遲。

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9to5Mac記者Chance Miller提到，由於俄烏局勢緊張，蘋果可能認為這時間舉辦新品發表是不當的公關決定。雖然現時仍未清楚知道情況，但9to5Mac認為，蘋果或會參考往年的做法，以新聞稿方式發布新品。

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責任編輯：吳嘉雯

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