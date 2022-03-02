【烏克蘭戰爭】歐盟料發新指示 SWIFT 除名7俄銀行

美國在內等西方國家早前就俄羅斯入侵烏克蘭，宣布銀行訊息系統SWIFT中剔除部分已受到制裁的俄羅斯銀行。消息人士透露，歐盟準備向SWIFT發出指示，除名7間俄羅斯銀行，包括VTB Bank，但最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行暫不在列。

【烏克蘭戰爭】美國加入對俄禁飛 涵蓋客貨運航班 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】基輔及多市續遭俄轟炸 電視塔被毀最少5死 【下一頁】

美國華盛頓郵報引述消息人士報稱，歐盟即將執行首階段行動，指示SWIFT剔除7間受制裁的俄羅斯銀行，如VTB Bank及Bank Rossiya。部分國家包括巴爾幹半島國家更要求，歐盟未來數日除名更多俄羅斯銀行，但最終結果有待一眾成員國大使周二（1日）會晤後才有決定。

分析指歐盟只除名部分銀行是讓步之舉，因包括德國在內的歐盟成員國提出，需要保留部分俄羅斯銀行留在SWIFT內，讓歐洲國家可以向俄羅斯支付能源入口的費用，及容許部分重要交易完成。

據悉7間被除名俄羅斯銀行由美國與歐盟通宵商討後，一致同意的名單。名單中不包括俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）及天然氣工業銀行（Gazprombank）。SWIFT早前表明會配合歐盟，現時只待歐盟立法發出指示。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培