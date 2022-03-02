  • 25°C
香港時間 : 2022302日 (三) 13:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】歐盟料發新指示 SWIFT 除名7俄銀行

環球經濟金融 12:26 2022/03/02

分享：

美國在內等西方國家早前就俄羅斯入侵烏克蘭，宣布銀行訊息系統SWIFT中剔除部分已受到制裁的俄羅斯銀行。消息人士透露，歐盟準備向SWIFT發出指示，除名7間俄羅斯銀行，包括VTB Bank，但最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行暫不在列。

【烏克蘭戰爭】美國加入對俄禁飛 涵蓋客貨運航班 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】基輔及多市續遭俄轟炸 電視塔被毀最少5死 【下一頁】

美國華盛頓郵報引述消息人士報稱，歐盟即將執行首階段行動，指示SWIFT剔除7間受制裁的俄羅斯銀行，如VTB Bank及Bank Rossiya。部分國家包括巴爾幹半島國家更要求，歐盟未來數日除名更多俄羅斯銀行，但最終結果有待一眾成員國大使周二（1日）會晤後才有決定。

分析指歐盟只除名部分銀行是讓步之舉，因包括德國在內的歐盟成員國提出，需要保留部分俄羅斯銀行留在SWIFT內，讓歐洲國家可以向俄羅斯支付能源入口的費用，及容許部分重要交易完成。

據悉7間被除名俄羅斯銀行由美國與歐盟通宵商討後，一致同意的名單。名單中不包括俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）及天然氣工業銀行（Gazprombank）。SWIFT早前表明會配合歐盟，現時只待歐盟立法發出指示。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】拜登指普京必需為入侵付出代價 美禁俄航班入領空（不斷更新）
今日
【烏克蘭戰爭】拜登指普京必需為入侵付出代價 美禁俄航班入領空（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】申請加入歐盟 歐洲議會贊成啟動（第三版）
今日
【烏克蘭戰爭】申請加入歐盟 歐洲議會贊成啟動（第三版）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基促俄停止轟炸 再開始和談
今日
【烏克蘭戰爭】澤連斯基促俄停止轟炸 再開始和談
【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲設禁飛區 白宮表明暫無意參與
2022/03/01
【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲設禁飛區 白宮表明暫無意參與
【烏克蘭戰爭】阿富汗難民再逃難 抵波蘭邊境
2022/03/01
【烏克蘭戰爭】阿富汗難民再逃難 抵波蘭邊境

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】拜登指普京必需為入侵付出代價 美禁俄航班入領空（不斷更新）
今日 12:35
【烏克蘭戰爭】拜登指普京必需為入侵付出代價 美禁俄航班入領空（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】申請加入歐盟 歐洲議會贊成啟動（第三版）
今日 13:53
【烏克蘭戰爭】申請加入歐盟 歐洲議會贊成啟動（第三版）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基促俄停止轟炸 再開始和談
今日 10:49
【烏克蘭戰爭】澤連斯基促俄停止轟炸 再開始和談
政治 經濟 俄羅斯 歐盟 美國 烏克蘭 德國 戰爭 制裁 銀行

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】拜登指普京必需為入侵付出代價 美禁俄航班入領空（不斷更新）

下一篇文章

拜登國情咨文聚焦經濟抗疫 三大措施應對通脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】申請加入歐盟 歐洲議會贊成啟動（第三版）
【烏克蘭戰爭】申請加入歐盟 歐洲議會贊成啟動（第三版）
【烏克蘭戰爭】美估計俄軍進度不符預期 已用事前部署大多兵力
【烏克蘭戰爭】美估計俄軍進度不符預期 已用事前部署大多兵力
【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認有士兵陣亡 烏克蘭指5300俄軍戰死（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認有士兵陣亡 烏克蘭指5300俄軍戰死（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月02日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月02日 時間13:00）
【烏克蘭戰爭】俄軍轟炸哈爾科夫釀多死 未爆彈貫穿地面（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄軍轟炸哈爾科夫釀多死 未爆彈貫穿地面（第二版）
【烏克蘭戰爭】拜登指普京必需為入侵付出代價 美禁俄航班入領空（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】拜登指普京必需為入侵付出代價 美禁俄航班入領空（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款