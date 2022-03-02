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拜登國情咨文聚焦經濟抗疫 三大措施應對通脹

環球政治 12:25 2022/03/02

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美國總統拜登周二（1日）發表國情咨文。拜登除了因應俄烏戰爭宣布禁止俄羅斯航班進入領空，今次國情咨文主要聚焦經濟及疫情，也公布多項應對通脹、財政赤字及新冠疫情的措施。

【烏克蘭戰爭】美國加入對俄禁飛 涵蓋客貨運航班 【下一頁】

拜登（Joe Biden）於當地周二晚上9點（本港周三早上10點）於國會發表國情咨文。拜登指新冠疫情帶來通脹飆升的問題，大量美國家庭難以負擔持續上升的食品、天然氣及住屋成本。

他表示政府將會推出多項措施對抗通脹，降低國民生活成本而非薪金，措施包括：

  • 降低處方藥成本

以胰島素為例，藥廠生產成本約為每樽10美元，但目前售價卻高達30倍。美國將會限制胰島素藥費於每月35美元，讓所有人都負擔得起。

  • 通過應對氣候變化降低能源成本

政府會提供投資及免稅額以鼓勵家庭企業以節能方式改造房屋；全國太陽能及風能等清潔能源產量增一倍；降低電動車價格使民眾每月節省80美元

  • 降低托兒費用

建議中產及基層家庭的托兒費用不應超過其收入的7%，計劃將大多數家庭的托兒費減半，協助父母及數百萬因疫情照顧子女而離職的婦女重返工作崗位。

拜登又提出多項改善國家財政及民生的措施，包括：

  • 修復稅制

不會向年收入低於40萬美元的民眾加稅，提議對企業徵收15%的最低稅率。

  • 改善財政赤字

承諾1年內將赤字削減超過1萬億美元，減至拜登上任前低於一半的數字。

  • 改善僱員福利

通過同酬法案及有薪假，將最低工資上調至15美元時薪。

他更提到多項抗疫重點措施：

  • 為更多美國人接種新冠疫苗

不少國民希望當局授權5歲以下幼童打針，政府會準備大量疫苗確保有充足供應

  • 新冠藥物供應

與輝瑞達成協議，本月美國將獲供應100萬片輝瑞新冠口服藥，下月供應更會增逾1倍。

  • 擴大檢測及治療計劃

民眾可以在藥房接受新冠病毒檢測，如果結果呈陽性。可當場免費獲得新冠藥物。  

政府也會提供數億個測試工具供民眾免費預訂。 

澤連斯基促俄停止轟炸 再開始和談 【下一頁】

拜登指美國的公路等基建設施曾領先全球，但現時的基建設施排名僅為第13位。他再次呼籲兩黨通過《重建美好未來法案》（Build Back Better），可撥款改善公路、網絡及飲用水設施。

他更敦促兩黨加快通過《美國創新及競爭法案》（United States Innovation and Competition Act ），以振興美國國內製造產業。

他指政府於法案通過後會撥款支援半導體產業，包括協助英特爾（Intel）於俄亥俄州投資200億美元建設半導體基地，設多達8個工廠及創造1萬個新職位。 

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責任編輯：鄭錦玲

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