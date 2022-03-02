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【石Sir午市閒談】今日推介信義能源｜港交所、中海油、兗礦能源、贛鋒鋰業、中鋁最新部署

股市 13:24 2022/03/02

分享：

恒生指數中午收報22518點，跌243點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介信義能源 （03868） ，另亦會分析港交所 （00388） 、中海油 （00883） 、兗礦能源 （01171） 、贛鋒鋰業 （01772） 、中鋁 （02600） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02：38 – 港交所 （00388）           大瀉

04：41 – 中海油 （00883）           升破三底頸綫

06：50 – 兗礦能源 （01171）        要守18.20元／17.90元

08：37 – 贛鋒鋰業 （01772）        突破技術阻力要成交跟上

09：57 – 中鋁 （02600）              突破前頂

11：26 – 信義能源 （03868）        待突破

13：26 – 推介股表現記錄

13：50 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 信義能源控股（03868） 香港交易所（00388） 中國海洋石油（00883） 兗礦能源（01171） 贛鋒鋰業（01772） 中國鋁業（02600） 石鏡泉

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