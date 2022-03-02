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【HSBC滙豐】滙豐員工、合約方及訪客3月28日需打疫苗進入辦公室及分行等　顧客進分行不受影響

Hot Talk 12:09 2022/03/02

分享：

【HSBC滙豐】滙豐員工、合約方及訪客3月28日需打疫苗進入辦公室、分行等　顧客進分行不受影響

第五波疫情下，滙豐向員工發防疫指引的內部通知，指因應金管局、證監會等發出的通函，由3月28日起，集團會實行「滙豐職員工作地點安排」（HSBC Safe Pass），包括分行所有員工、合約方及第三方的人士，須持有效的疫苗護照或有效的醫療豁免證明，才可以進入。而有關安排並不適用於顧客。

一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）【下一頁】

滙豐指，按照政府的防疫要求，集團會分階段提升要求，至3月28日，要最少已接種1劑認可疫苗或持有效醫學豁免；至4月底，要求至少已接種2劑認可疫苗或持有效醫學豁免，及至6月底，則至少要接種3劑認可疫苗或持有效醫學豁免。

進入分行及滙豐中小企中心的顧客，將不受上述安排影響。至於要進入總行或大角咀滙豐中心，但未持通行證的顧客，則可在其他滙豐的指定地點與職員會面。

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐股價曾挫半成、創逾一個月低　市場放棄聯儲局3月加息50點子預期

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