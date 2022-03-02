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港股短綫風險多 兩個關鍵可憧憬恒指反彈？

股市 12:08 2022/03/02

分享：

烏克蘭電視塔及基建遭俄軍攻擊，烏克蘭總統澤連斯基與美國總統拜登通電，俄烏局勢危機再升溫，美股上日收市跌近600點，港股今早承接美股跌勢，低開近200點，開報22568點，其後跌勢未改，早段跌幅逾250點，半日跌半日跌243點，報22518點，成交595億元。港股短綫風險多，對內受累疫情、禁足停市等利淡因素，對外淪國際提款機涯沽，又受累俄烏局勢及加息憂慮，uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）認為憧憬港股反彈或反彈重上23500點關，不過要視乎兩大關鍵因素。

**俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略**

陳偉聰認為港股短綫或再下試22000點，疫情因素僅短綫影響港股，憧憬4月中全民檢測過後，抗疫政策放寬；不過更關鍵的因素是內地經濟增長步伐，兩會後是否有更多減息、放水政策出台。另外，俄烏局勢如緩和或簽停火協議，港股會有報復式反彈，目標可望23400點至23500點。他又指，現時港股估值低，於前日低位22400至22500點會有支持。

*即睇足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（09：24-12：01），陳偉聰（Jason）為你評市論股* →【按此速睇 - 附time code】

欄名 : 3分鐘睇股

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