▲ 【可持續發展】中電與恒生簽訂十年可再生能源證書購買協議 減少逾6萬噸碳排放量

中電控股 （00002） 旗下中華電力與恒生銀行 （00011） 簽訂中電可再生能源證書購買協議，是計劃自2019年推出以來最大份額和最長年期的協議。恒生由2021年起連續10年購入接近1.54億度可再生能源證書，相等於減少超過6萬噸與用電相關的二氧化碳排放量。

中電可再生能源證書上標示的每一度電，均代表由中華電力生產或購入的太陽能、風能及堆填沼氣所產生的環境權益。中華電力客戶及業務拓展部高級總監劉麗娜表示，中華電力致力推動本地可再生能源發展，支持香港特區政府爭取於 2050 年前實現碳中和的目標。

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中電可再生能源證書是工商界減低碳排放的其中一個有效途徑，至去年底共售出超過2,400萬度可再生能源證書，相等於協助減少約9,500噸的二氧化碳排放量。

恒生銀行營運總監趙蕙雯表示，恒生承諾在 2030 年或之前實現以可再生能源滿足其電力需求，包括透過自行產生可再生能源及認購可再生能源證書，反映在營運方面實踐可持續發展的決心。

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