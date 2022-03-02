【人工智能】機械人流程自動化技術　省人力資源助業務部署

利用人工智能及機械人技術，可為企業應付人手不足問題，將工作有效分工，無論是前線服務，甚至業務決策，都能加速進行。有調查更發現，香港企業在採用機械人流程自動化技術成熟熟度方面更較亞太地區為高。

智能自動化方案商Blue Prism發表「亞太區金融服務業機器人流程自動化情況」指出，香港已有近半（47％）目前正使用機器人流程自動化 (Robotic Process Automation； RPA) 解決方案和技術。未部署的機構方面，亦有31％表示會在半年內實施。

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調查亦發現，就金融機構使用的頂級技術而言，70%的香港受訪者使用預測分析技術，為各區最高，而其他市場則平均為 47%；機器學習則是本港第二 (63%) 最常採用的技術。

▲ Blue Prism亞太區首席技術總監Dan Ternes指香港企業對機械人自動化技術認知成熟。





香港技術認知成熟

另一本港比其他市場特出的是利用RPA的方式。雖然香港與其他市場一樣，表示使用率最高的是其財務部門 (79%)，但香港在其客戶服務部門 (71%，其他地區平均為 50%) 及銷售和營銷部門的使用率亦特別高 (59%，其他地區平均為 43%)。

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「亞太區金融服務業機器人流程自動化情況」走訪了亞太區5地的商界領袖，包括澳洲 (200 人) 、香港 (201 人) 、印度 (201 人) 、馬來西亞 (100人) 和新加坡 (100人) 共802人。委託調查的Blue Prism亞太區首席技術總監Dan Ternes 就指出，財金業是採用機械人自動化技術的先頭部隊，而香港財金業成熟是較易被接納該技術的原因之一，他指出，香港被訪者並非全為Blue Prism客戶，部份並未部署RPA技術，但受訪者對該技術亦有一定了解。

Dan Ternes表示，香港人對技術的接受程度高，財金業無論是零售銀行或投資銀行都有採用， 香港交易所（HKEX）就是Blue Prism其中一家客戶。Dan Ternes強調，無論是前台應客戶，或是在企業後勤上，RPA都可發揮其作用，他解釋，RPA技術可在不同範疇如財務、人力資源及資訊科技部門內幫上忙，包括業務決策。

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