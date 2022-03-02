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【大行點睇】大家樂暫停大部分旗下快餐店堂食　遭野村削評級至「中性」

股樓投資 14:16 2022/03/02

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野村發表報告指，因應本港目前的疫情情況，大家樂(00341)宣布自3月1日起暫停大部分旗下快餐店的堂食服務，包括「大家樂」及「一粥麵」品牌，集團亦會調整其他餐廳的營業時間。

該行認為，有關決定有助將員工的感染風險降低，並控制餐廳層面的損失，因堂食顧客的數目仍然很低。而集團2022財年中期的外賣/送餐銷售額飆升到45%至50%，顧客在公共場所除口罩亦越來越謹慎，相信集團此舉應有助抵銷部分堂食的疲弱。
 

同場加映  【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

野村將大家樂股份評級由「買入」降至「中性」，目標價由19.3元下調至14元，並調低集團2022及2023財年純利預測28.5%至46.1%。

【港股追蹤】燃氣股業績在即 摩通首選呢2隻股份 潛在升幅達3成

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撰文 : 周兆邦

大家樂（00341） 港股

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