【異動股】大和下調信義玻璃評級　半日跌逾8%領跌藍籌

大和發表報告指，參加了信義玻璃(00868) 的全年業績分析員會議，管理層討論了今年資本開支計劃及浮法玻璃市場前景等。



該行表示，集團去年業績稍勝該行預期，收入按年上升64%至305億元，純利則按年增長80%至116億元。管理層指引今年的資本開支約30億元，並預期浮法玻璃價格將會上升。

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大和下調信義玻璃股份目標價，由32元降至31元，評級維持「買入」，並調低集團今明兩年收入預測6%至21%，盈利預測亦下調5%至18%，主因預期浮法玻璃需求或於明年轉弱，而全球爆發Omicron變種病毒疫情可能令集團的海外產能收購延遲。

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