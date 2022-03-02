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【異動股】大和下調信義玻璃評級　半日跌逾8%領跌藍籌

股樓投資 14:15 2022/03/02

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大和發表報告指，參加了信義玻璃(00868) 的全年業績分析員會議，管理層討論了今年資本開支計劃及浮法玻璃市場前景等。

該行表示，集團去年業績稍勝該行預期，收入按年上升64%至305億元，純利則按年增長80%至116億元。管理層指引今年的資本開支約30億元，並預期浮法玻璃價格將會上升。

同場加映  【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

大和下調信義玻璃股份目標價，由32元降至31元，評級維持「買入」，並調低集團今明兩年收入預測6%至21%，盈利預測亦下調5%至18%，主因預期浮法玻璃需求或於明年轉弱，而全球爆發Omicron變種病毒疫情可能令集團的海外產能收購延遲。

【港股追蹤】燃氣股業績在即 摩通首選呢2隻股份 潛在升幅達3成

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撰文 : 周兆邦

信義玻璃（00868） 港股

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