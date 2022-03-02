【烏克蘭戰爭】法國外貿銀行：俄烏衝突對亞洲金融市場的間接風險或較預期大

▲ 法國外貿銀行：俄烏衝突對亞洲金融市場間接風險或較預期大

法國外貿銀行表示，俄烏衝突尚未結束，局勢仍不明朗。在中國對俄羅斯入侵烏克蘭問題的曖昧態度和來自美國的批評後，未來中美之間金融領域的戰略競爭只會有增無減。對亞洲而言，特別是考慮到潛在的二級制裁的情況下，是次衝突對金融領域的最終影響可能比表面看來大。

法國外貿銀行表指，自2014年併入克里米亞以來，俄羅斯一直受到西方制裁。近幾年俄羅斯整體融資活動遠不如克里米亞相關制裁之前的高峰，俄羅斯的硬貨幣銀團貸款和債券大幅減少，對中國和本地貨幣的依賴日益增加。

亞洲和俄羅斯在股票、銀團貸款和債券的直接交流相當有限，亞洲僅占俄羅斯企業股票和和債券融資的1%。中國的投資組合中，俄羅斯的項目融資份額依然很 小，但這個份額並不能完全反映投資關係。與俄羅斯的交易通常附帶購 買擔保合同，這遠遠高於項目成本，但對中國的資源安全至關重要。隨著更多制裁，俄羅斯也將傾向於更多地使用人民幣進行結算。

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