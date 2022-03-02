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【烏克蘭戰爭】瑞信：俄烏局勢對亞洲市場影響僅限油價　惟小心歐洲銀行股跌掀起的第二波衝擊

股市 11:32 2022/03/02

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【烏克蘭戰爭】瑞信:俄烏局勢對亞洲市場影響僅限油價　惟小心歐洲銀行股跌掀起的第二波衝擊

烏克蘭局勢持續緊張，瑞信相信，俄羅斯與烏克蘭局勢對亞洲市場的直接影響料僅限於油價，而美元持續強勢的可能性相對偏低，但要小心俄烏局勢對亞洲產生第二波影響。

烏克蘭局勢令聯儲局3月按兵不動的機會率升至1.2%【下一頁】

瑞信指，亞洲來自俄羅斯進口或出口到俄羅斯的佔比低於2%，同時亞洲與俄羅斯相關的外債低於2%。不過，歐洲銀行股價下降，或會對亞洲金融市場構成影響。

歐盟及英國經濟增長下調潮已開始

現時量度金融體系流動性的指標，如美國國庫券與歐洲銀行美元同業拆息的息差（Ted Spread）上升，遠期利率協議 （Forward Rate Agreement， FRA） 和隔夜利率互換 （Overnight Indexed Swap，OIS） 的息差亦上揚，但兩者仍低於2020年6月，惟投資者宜留意投資組合債務及股市資金外流的風險。

瑞信稱，歐盟及英國經濟增長下調潮已開始，除因油價上升，歐洲與俄羅斯的貿易聯繫，當地金融體系變得繃緊，雖然基於歐洲是亞洲主要出口國，加上對通脹的憂慮，因此對亞洲經濟增長的憂慮亦增加。

俄羅斯佔新興市場指數比重約2.2%，佔新興市場債券指數約3.6%。

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股票 經濟 烏克蘭 歐洲 歐盟 俄羅斯 新興市場 亞洲市場 銀行 通脹

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【滙豐HSBC】滙豐股價曾挫半成、創逾一個月低　市場放棄聯儲局3月加息50點子預期
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