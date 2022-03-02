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【機迷熱話】零件庫存耗盡　Sony4月底全面終止PS3維修服務

科技 11:30 2022/03/02

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Sony近日宣布，將全面終止PS3及相關配件的維修服務。（PlayStation官網截圖）

Sony新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）銷量驚人，打破Sony歷代遊戲主機銷售紀錄。為鼓勵玩家購買新產品，Sony持續淘汰舊代型號。其中於2006年推出的 PlayStation 3 (PS3)，部分機款自2014年起陸續停止維修服務。Sony近日亦再宣布，將全面終止PS3及相關配件的維修服務。

Sony在PlayStation官方Twitter表示，由於零件庫存耗盡，將在4月30日停止PS3 CECH-4300系列主機和所有PS3配件的售後服務。

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該企呼籲有需要售後服務的用戶，應在4月30日和5月7日前，透過線上維修接待服務，或PlayStation客戶服務，申請有關PS3的維修要求。Sony補充，由於零件耗盡，有機會無法在截止日期前完成維修，並就此對客戶致歉。

事實上，PS3早於2006年在日本開售，期間推出了8種型號，2012年推出最後一款型號CECH-4300系列。CECH-4300系列之前的PS3主機，從2014年起陸續停止維修。這次Sony公布將結束維修最後一款PS3機型，意味著PS3正式被淘汰。

人才荒】IT企業彌補中層員工流失　聘用應屆大學畢業生創新高

責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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