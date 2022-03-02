【舜宇2382】舜宇午後再走弱跌9%破底　摩根士丹利：正面對行業逆風、扭轉弱勢需3大條件

▲ 舜宇跌6%破底 摩根士丹利：正面對行業逆風、扭轉弱勢需3大條件

手機設備股舜宇 （02382） 午後進一步走弱，現跌9%，報165.5元，為去年5月低。摩根士丹利表示，舜宇正面對行業逆風，由於公司去年出貨量較預期疲弱，認為其盈利有下行風險，將全年收入預測下調8%，加上全球智能手機鏡頭行業競爭愈趨激烈，或爲市場份額或利潤率帶來不利影響。

摩根士丹利表示，將舜宇去年下半年及今年手機鏡頭與鏡頭模組全球市場份額預期下調約4個百分點。並將其2021及22年盈利預測分別下調5%及12%，分別為53億及60億元人民幣。該行將舜宇目標價由255元削至200元，意味2022年市盈率為30倍，但過去5年平均市盈率為26.5倍。

該行又指，如果舜宇要扭轉股價弱勢或令市場對其估值重估，需要有3大條件：

1) 若舜宇可從新客戶手上取得大量汽車鏡頭訂單，長遠而言可能會增強投資者對公司的信心，或引發估值重新評級； 2) 舜宇今年車載鏡頭出貨量指引需增30%，從而令市場更信任公司的車載鏡頭增長潛力，並抵銷手機鏡頭出貨量走弱的情況； 3) 如果舜宇能超出預期地節省成本，提升手機鏡頭及攝像模組的毛利率，料為正面驚喜。

另外，瑞銀又指，由於 手機鏡頭規格降級趨勢於今年上半年預計會持續，而零件短缺亦正限制汽車鏡頭的增長，以及對今年增長的過度預期會導致市場進一步的盈利下調等不利因素，故對行業前景維持審慎態度。 瑞銀預期公司2021、22年每股收益分別按年增長9%和14%，明顯較2018至20年年均複合增長率的40%為慢，目標價由230元削減13%至200元，並維持舜宇「中性」評級。



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