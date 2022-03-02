【烏克蘭戰爭】美國加入對俄禁飛 涵蓋客貨運航班

俄羅斯上周入侵烏克蘭後，多國陸續宣布禁止俄羅斯航班進入領空。有外媒引述消息人士報導， 美國將禁止俄羅斯航班進入領空。美國總統拜登周二（1日）晚上正式宣布措施，進一步孤立俄羅斯。美國聯合航空等多間美國航空公司已暫停飛越俄羅斯領空，外媒分析指俄羅斯或會有反制。

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《路透社》引述美國政府及行業消息人士報導，將禁止俄羅斯航班進入領空。美國總統拜登（Joe Biden）周二晚上正式宣布措施，涵蓋俄羅斯定期客運、貨運及包機航班。

美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）發表聲明確認，指周三（2日）將發布正式通告，美國交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）指，美國正與盟友一起回應俄羅斯入侵烏克蘭。路透社分析指，俄羅斯其後或有反制措施。

美國白宮近日與美國航空公司舉行多次會談，美國聯合航空（United Airlines）及運輸巨頭公司UPS同日表示，已暫停飛越俄羅斯領空，而美國航空公司（American Airlines）及美國達美航空（Delta Air Lines）早前已宣布相關決定。

據報由於加拿大及歐洲大部分國家都對俄羅斯航班採取禁飛政策，大部分俄羅斯航班近日都未能入境美國，有美國議員質疑，為何當局未有更快禁止俄羅斯航班進入領空。

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歐盟周二表示，正與美國商討延長禁飛令。報道引述歐盟高級官員指，即使是擁有雙重國際的俄羅斯財閥亦無法繞過歐盟領空禁令。該官員指，俄羅斯國民或公司不能包機、擁有或控制進出及飛越歐盟的航班。

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責任編輯：李俊儀