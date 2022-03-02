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【烏克蘭戰爭】基輔及多市續遭俄轟炸 電視塔被毀最少5死

環球政治 11:10 2022/03/02

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俄羅斯持續向烏克蘭發動更多攻勢，不斷轟炸首都基輔及其他城市。基輔多處被炸包括一座電視塔，市長指最少5人在轟炸中死亡。烏克蘭政府指俄羅斯準備切斷當地網絡及通訊，意圖瓦解烏克蘭民眾及軍隊的抵抗，更指控轟炸針對平民。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基促俄停止轟炸 再開始和談 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲設禁飛區 白宮表明暫無意參與 【下一頁】

俄羅斯周二（1日）繼續向基輔及其他城市進攻，輪番轟炸各大目標。基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）確認，一座電視塔被擊中，造成最少5人死亡，正嘗試搶修盡快恢復廣播。總統參謀長Andriy Yermak指出，其中一枚導彈擊中大屠殺紀念碑附近。市郊一間孕婦診所據報周二晚亦被轟炸。

電視塔被炸畫面

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基輔西北附近兩個小鎮亦遭轟炸，Borodjanka兩幢住宅大樓被摧毀；Zhytomyr一個軍事基地被炸中，波及附近民居，最少1死3傷。第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）連續第3日被轟炸，當地民眾表示，不少周二被俄軍轟炸的地點毫無軍事價值，如歌劇院﹑動物園及公園等。

烏克蘭防長防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）指出，俄羅斯打算切斷烏克蘭大部分區域的網絡及通訊，以政府高層已投降的假消息，嘗試摧毀軍隊及民眾的抵抗意志。

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俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略

責任編輯：吳漢培

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