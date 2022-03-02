【內房危機】內房股沽壓加劇　世茂龍光旭輝跌一成　富瑞：房企2月銷售按年跌44%

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內房股隨大市走低，世茂集團 （00813） 股債雙殺，境內債「19世茂01」曾跌逾2成後停牌，據指，世茂已為銀團貸款的重組建議聘請鐘港資本（Admiralty Harbour）及盛德律師事務所（Sidley Austin）作為顧問。世茂股價跌10.4%，報4.46元。
其他內房股亦受壓，龍光 （03383） 及旭輝 （00884） 亦跌逾一成，報2.21元及4.45元。碧桂園 （02007） 跌勢加劇至8.6%，報5.64元，合景泰富 （01813） 跌7.4%，融創 （01918） 跌逾6%，奧園 （03883） 弓及富力 （02777） 跌逾5%、禹洲 （01628） 跌逾4%。
券商富瑞發表報告指，克而瑞數據顯示，富瑞追蹤的34間房企2月銷售按年跌44%，主因高基數，禹洲、龍光及金茂 （00817） 上月銷售跌逾65%。該行相信，放寬措施及平均售價穩定下將刺激購房需求，料3月起銷售量會開始回復，按年跌幅將收窄。
該行對行業短綫看好，相信投資者在地緣政治緊張、投資情緒脆弱及業績疲弱下，會傾向安全邊際更高的企業，該行續看好潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 及中海外 （00688） 。
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