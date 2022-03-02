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【內房危機】內房股受壓、世茂跌一成　富瑞：房企2月銷售按年跌44%

股市 11:04 2022/03/02

分享：

內房股受壓、世茂跌一成　富瑞：房企2月銷售按年跌44%

內房股隨大市走低，世茂集團 （00813） 跌逾一成，現報4.48元，龍光 （03383） 跌8%，報2.3元，旭輝 （00884） 跌5.8%，報5.24元，融創 （01918） 、禹洲 （01628） 及奧園 （03883） 跌逾4%，合景泰富 （01813） 及富力 （02777） 跌逾3%。

券商富瑞發表報告指，克而瑞數據顯示，富瑞追蹤的34間房企2月銷售按年跌44%，主因高基數，禹洲、龍光及金茂 （00817） 上月銷售跌逾65%。該行相信，放寬措施及平均售價穩定下將刺激購房需求，料3月起銷售量會開始回復，按年跌幅將收窄。

該行對行業短綫看好，相信投資者在地緣政治緊張、投資情緒脆弱及業績疲弱下，會傾向安全邊際更高的企業，該行續看好潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 及中海外 （00688）


【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

相關文章：【內房危機】內房業績期緊盯7大點　券商料部份房企不派末期息或降派息率

【內房危機】表外債問題恐促審計收緊　專家：房企有機會3月底前無法公布業績

【投資攻略】何時投資高息內房債？　高騰國際：下半年便是時點　上半年先睇四類亞洲高息債

港股 合景泰富 龍光 世茂集團（00813）
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