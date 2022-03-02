【烏克蘭】Tim Cook終跟隊抵制俄國　俄羅斯無iPhone賣？

▲ Apple除宣布停止在俄羅斯銷售旗下產品，更表示已在烏克蘭禁用了Apple Maps的一些功能，目的是保護平民安全。（法新社）

繼Meta、Google及TikTok等科技巨頭後，蘋果（Apple）終加入成為制俄行動的一份子。Apple除宣布停止在俄羅斯銷售旗下產品，以及限制Apple Pay在俄羅斯的交易外，更表示已在烏克蘭禁用了Apple Maps的一些功能，目的是保護平民安全。

「我們將繼續評估局勢，並正採取一系列行動與相關政府進行溝通。」Apple行政總裁Tim Cook在Twitter就俄烏戰事發文，並表示對該暴力事件感到擔憂。

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Apple的制裁行動還包括將俄羅斯國營媒體Russia Today（RT）和 Sputnik的新聞App，從俄羅斯境外的App Store中剔除，但就沒有實施早前烏克蘭政府對Tim Cook提出的要求，例如在烏克蘭境內完全封鎖俄羅斯對App Store的存取。

未有完全封鎖 俄羅斯對App Stor存取

但加州大學爾灣分校法律教授David Kaye則表示，Apple未有完全封鎖俄羅斯對App Store的存取是合理的。因為俄羅斯民眾普遍認為Apple產品是最安全的電子設備之一，但如果完全切斷了App Store，這將使他們難以確保手機等設備有進行更新，以及特定的App是正在安全使用，結果他們或不再願意使用Apple產品。

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相反地，Kaye認為Apple目前的行動是兩全其美，不但可確保iPhone用戶仍可在俄烏兩地進行連接，同時該公司亦有遵循美國的制裁行動，限制產品的銷售。

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責任編輯：陳卓賢