  • 24°C
香港時間 : 2022302日 (三) 12:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭】Tim Cook終跟隊抵制俄國　俄羅斯無iPhone賣？

科技 10:53 2022/03/02

分享：

Apple除宣布停止在俄羅斯銷售旗下產品，更表示已在烏克蘭禁用了Apple Maps的一些功能，目的是保護平民安全。（法新社）

繼Meta、Google及TikTok等科技巨頭後，蘋果（Apple）終加入成為制俄行動的一份子。Apple除宣布停止在俄羅斯銷售旗下產品，以及限制Apple Pay在俄羅斯的交易外，更表示已在烏克蘭禁用了Apple Maps的一些功能，目的是保護平民安全。

「我們將繼續評估局勢，並正採取一系列行動與相關政府進行溝通。」Apple行政總裁Tim Cook在Twitter就俄烏戰事發文，並表示對該暴力事件感到擔憂。

【烏克蘭戰爭】Google新聞搜尋功能　刪除來自俄羅斯國營媒體報道

Apple的制裁行動還包括將俄羅斯國營媒體Russia Today（RT）和 Sputnik的新聞App，從俄羅斯境外的App Store中剔除，但就沒有實施早前烏克蘭政府對Tim Cook提出的要求，例如在烏克蘭境內完全封鎖俄羅斯對App Store的存取。

未有完全封鎖    俄羅斯對App Stor存取

但加州大學爾灣分校法律教授David Kaye則表示，Apple未有完全封鎖俄羅斯對App Store的存取是合理的。因為俄羅斯民眾普遍認為Apple產品是最安全的電子設備之一，但如果完全切斷了App Store，這將使他們難以確保手機等設備有進行更新，以及特定的App是正在安全使用，結果他們或不再願意使用Apple產品。

【烏克蘭】俄羅斯回應各國制裁　削減國際太空計劃合作

相反地，Kaye認為Apple目前的行動是兩全其美，不但可確保iPhone用戶仍可在俄烏兩地進行連接，同時該公司亦有遵循美國的制裁行動，限制產品的銷售。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄羅斯要求TikTok　停止向未成年人士推薦軍事內容
2022/03/01
【烏克蘭戰爭】俄羅斯要求TikTok　停止向未成年人士推薦軍事內容
【烏克蘭】Netflix拒播俄羅斯國營電視頻道　或違反當地電視廣播法
2022/03/01
【烏克蘭】Netflix拒播俄羅斯國營電視頻道　或違反當地電視廣播法
【烏克蘭】「一星負評」抵制俄羅斯　網民利用Google Maps支持烏克蘭
2022/03/01
【烏克蘭】「一星負評」抵制俄羅斯　網民利用Google Maps支持烏克蘭
【烏克蘭】烏克蘭民眾藉科技自救　加密通訊程式下載量激增
2022/03/01
【烏克蘭】烏克蘭民眾藉科技自救　加密通訊程式下載量激增

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄羅斯要求TikTok　停止向未成年人士推薦軍事內容
10:30 2022/03/01
【烏克蘭戰爭】俄羅斯要求TikTok　停止向未成年人士推薦軍事內容
【烏克蘭】Netflix拒播俄羅斯國營電視頻道　或違反當地電視廣播法
12:30 2022/03/01
【烏克蘭】Netflix拒播俄羅斯國營電視頻道　或違反當地電視廣播法
【烏克蘭】「一星負評」抵制俄羅斯　網民利用Google Maps支持烏克蘭
16:10 2022/03/01
【烏克蘭】「一星負評」抵制俄羅斯　網民利用Google Maps支持烏克蘭
烏克蘭 創新科技及應用 科技產品 美國 俄羅斯 抖音 制裁 Meta Apple Pay Twitter

上一篇文章

【串流影片】Marvel原創劇過檔Disney+ 　　3月16日推獨家影片

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】Google新聞搜尋功能　刪除來自俄羅斯國營媒體報道
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電話卡實名制】新SIM卡今起實名登記　一文看清注意事項
【電話卡實名制】新SIM卡今起實名登記　一文看清注意事項
【手機搜尋懶人包】該選擇邊款快速抗原測試？　4大連結查看政府認可、歐盟通用清單（附教學＋圖）
【手機搜尋懶人包】該選擇邊款快速抗原測試？　4大連結查看政府認可、歐盟通用清單（附教學＋圖）
【烏克蘭戰爭】俄羅斯要求TikTok　停止向未成年人士推薦軍事內容
【烏克蘭戰爭】俄羅斯要求TikTok　停止向未成年人士推薦軍事內容
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
【烏克蘭】俄羅斯回應各國制裁　削減國際太空計劃合作
【烏克蘭】俄羅斯回應各國制裁　削減國際太空計劃合作
【烏克蘭】「一星負評」抵制俄羅斯　網民利用Google Maps支持烏克蘭
【烏克蘭】「一星負評」抵制俄羅斯　網民利用Google Maps支持烏克蘭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款