【烏克蘭戰爭】澤連斯基促俄停止轟炸 再開始和談

俄羅斯與烏克蘭首輪談判未有結果，俄軍加緊攻打烏克蘭。烏克蘭總統澤連斯基周二（1日）表示俄羅斯必須停止轟炸烏克蘭城市，烏克蘭才能與俄方開始有意義的停火談判。

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路透社引述消息指，一枚俄羅斯導彈周二擊中烏克蘭首都基輔的大屠殺紀念館附近一座電視塔，造成最少5人死亡。烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）同日也遭受導彈襲擊。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）接受路透社及美國有線新聞網絡（CNN）採訪。俄軍正向基輔推進，但澤連斯基表明拒絕離開基輔。

俄烏周一（2月28日）的首輪談判無結果，俄羅斯塔斯社（TASS）周二引述俄方消息人士指，雙方原定於周三（2日）舉行第二輪談判。

但澤連斯基指出俄軍有必要停止轟炸烏克蘭城市和人民，雙方才能重返談判桌，開始有意義的停火談判。

澤連斯基敦促北約成員國設立禁飛區阻止俄羅斯空軍。他表示上述措施有預防作用，不代表要將北約拖入俄烏戰爭。但他表示美國總統拜登（Joe Biden）曾親自向他表示，目前未是時候推出這類措施。

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他指如果北約仍不打算讓烏克蘭加入為成員國，烏克蘭將要求北約提供具有法律約束力的安全保障。

他表示這代表烏克蘭擁有領土完整性、邊境受到保護，而北約作為擔保人將以合法方式保障烏克蘭安全。

澤連斯基更警告烏克蘭一旦失守，歐洲各國都不能獨善其身，稱俄軍屆時將會駐扎在北約成員國邊界。

當被問到烏克蘭可堅持多長時間，澤連斯基強調烏克蘭人是在戰鬥而非堅持，指全國將會戰鬥到底。

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責任編輯：鄭錦玲