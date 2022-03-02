  • 24°C
香港時間 : 2022302日 (三) 12:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】澤連斯基促俄停止轟炸 再開始和談

環球政治 10:49 2022/03/02

分享：

俄羅斯與烏克蘭首輪談判未有結果，俄軍加緊攻打烏克蘭。烏克蘭總統澤連斯基周二（1日）表示俄羅斯必須停止轟炸烏克蘭城市，烏克蘭才能與俄方開始有意義的停火談判。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲設禁飛區 白宮表明暫無意參與 【下一頁】

路透社引述消息指，一枚俄羅斯導彈周二擊中烏克蘭首都基輔的大屠殺紀念館附近一座電視塔，造成最少5人死亡。烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）同日也遭受導彈襲擊。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）接受路透社及美國有線新聞網絡（CNN）採訪。俄軍正向基輔推進，但澤連斯基表明拒絕離開基輔。

俄烏周一（2月28日）的首輪談判無結果，俄羅斯塔斯社（TASS）周二引述俄方消息人士指，雙方原定於周三（2日）舉行第二輪談判。

但澤連斯基指出俄軍有必要停止轟炸烏克蘭城市和人民，雙方才能重返談判桌，開始有意義的停火談判。

澤連斯基敦促北約成員國設立禁飛區阻止俄羅斯空軍。他表示上述措施有預防作用，不代表要將北約拖入俄烏戰爭。但他表示美國總統拜登（Joe Biden）曾親自向他表示，目前未是時候推出這類措施。

【烏克蘭戰爭】阿富汗難民再逃難 抵波蘭邊境 【下一頁】

他指如果北約仍不打算讓烏克蘭加入為成員國，烏克蘭將要求北約提供具有法律約束力的安全保障。

他表示這代表烏克蘭擁有領土完整性、邊境受到保護，而北約作為擔保人將以合法方式保障烏克蘭安全。

澤連斯基更警告烏克蘭一旦失守，歐洲各國都不能獨善其身，稱俄軍屆時將會駐扎在北約成員國邊界。

當被問到烏克蘭可堅持多長時間，澤連斯基強調烏克蘭人是在戰鬥而非堅持，指全國將會戰鬥到底。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲設禁飛區 白宮表明暫無意參與
2022/03/01
【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲設禁飛區 白宮表明暫無意參與
【烏克蘭戰爭】阿富汗難民再逃難 抵波蘭邊境
2022/03/01
【烏克蘭戰爭】阿富汗難民再逃難 抵波蘭邊境
【烏克蘭戰爭】追蹤馬斯克飛機青年開新戶 跟實俄羅斯財閥
2022/03/01
【烏克蘭戰爭】追蹤馬斯克飛機青年開新戶 跟實俄羅斯財閥
【烏克蘭戰爭】申請加入歐盟 歐洲議會贊成啟動（第三版）
今日
【烏克蘭戰爭】申請加入歐盟 歐洲議會贊成啟動（第三版）
【烏克蘭戰爭】美估計俄軍進度不符預期 已用事前部署大多兵力
2022/03/01
【烏克蘭戰爭】美估計俄軍進度不符預期 已用事前部署大多兵力

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲設禁飛區 白宮表明暫無意參與
18:35 2022/03/01
【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲設禁飛區 白宮表明暫無意參與
【烏克蘭戰爭】阿富汗難民再逃難 抵波蘭邊境
18:06 2022/03/01
【烏克蘭戰爭】阿富汗難民再逃難 抵波蘭邊境
【烏克蘭戰爭】追蹤馬斯克飛機青年開新戶 跟實俄羅斯財閥
17:51 2022/03/01
【烏克蘭戰爭】追蹤馬斯克飛機青年開新戶 跟實俄羅斯財閥
地緣政治 政治 軍事衝突 烏克蘭 俄羅斯 北約 戰爭 歐洲

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】基輔及多市續遭俄轟炸 電視塔被毀最少5死

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】拜登指普京必需為入侵付出代價 美禁俄航班入領空（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄軍轟炸哈爾科夫釀多死 未爆彈貫穿地面（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄軍轟炸哈爾科夫釀多死 未爆彈貫穿地面（第二版）
【烏克蘭戰爭】美估計俄軍進度不符預期 已用事前部署大多兵力
【烏克蘭戰爭】美估計俄軍進度不符預期 已用事前部署大多兵力
【烏克蘭戰爭】申請加入歐盟 歐洲議會贊成啟動（第三版）
【烏克蘭戰爭】申請加入歐盟 歐洲議會贊成啟動（第三版）
【烏克蘭戰爭】拜登指普京必需為入侵付出代價 美禁俄航班入領空（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】拜登指普京必需為入侵付出代價 美禁俄航班入領空（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認有士兵陣亡 烏克蘭指5300俄軍戰死（第二版）
【烏克蘭戰爭】俄羅斯首認有士兵陣亡 烏克蘭指5300俄軍戰死（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月02日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月02日 時間12:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款