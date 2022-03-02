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【全民檢測禁足】港府據報3.26推首輪全民檢測、傾向3日一檢　HKTVmall母企回吐

Hot Talk 10:46 2022/03/02

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【全民檢測禁足】港府據報3.26推首輪全民檢測、傾向3日一檢　HKTVmall母企回吐

全民強制檢測傳涉及禁足令配合，引發市民搶購必須品。據《香港經濟日報》所得消息，港府正研究以3月26日推行首輪全民強制檢測為選項。全民檢測共分3輪強制檢測，據悉港府正探討7天一檢或3天一檢方案，並傾向安排3日一檢，但仍視乎檢測能力而定，而且檢測期間會有一定程度的禁足。

消息指，禁足令會在第一輪至第二輪檢測期間實施，市民可能要禁足8天或4天。

證監會昨日（1日）已表明，有信心即使港府在全民檢測期間限制人員港動，持牌機構及市場仍有合適安排，可正常運作。港交所 （00388） 亦指，無論當前環境如何，目標是保持市場正常運作。

政府周一晚上發稿強調全民強檢定必兼顧金融業，詳情可見【下一頁】

隨多家大型連鎖店縮短門市營業規模，網購平台HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 周一股價大升約10%，今日（2日）股價明顯回調。至上午10時40分，香港科技探索最多跌9%，低見8.33元，現跌6.5%至8.58元，成交逾6400萬元。

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*

相關文章：

【全民檢測禁足】證監會：即使禁足有信心市場正常運作　港交所目標相同

【全民檢測禁足】港府據報研全民檢測期間停公共交通　港鐵首削繁忙時段班次

【第五波疫情】實惠縮營業時間、大家樂停堂食、百佳提早關門　一文看清食肆商店最新營業安排

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