【第五波疫情】恒生新增14間分行停業　重開中環總行等11間分行（附分行詳情）

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恒生銀行 （00011） 公布，新增14家分行自3月2日停業，但同時重開11家早前因發現職員感染新冠病毒而暫停服務的恒生分行，包括恒生中環總行。恒生重申，返回分行提供服務的職員，都經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。
新增停業恒生分行名單
|分行
|相關員工最後上班日期
|銅鑼灣分行
|2月28日
|中區分行
|2月28日
|莊士敦道分行
|2月28日
|鰂魚涌分行
|2月28日
|眾安街分行
|2月28日
|新都會廣場分行
|2月28日
|新港城中心分行
|2月28日
|大河道分行
|2月28日
|譚公道分行
|2月28日
|觀塘商務理財中心
|2月28日及3月1日
|跑馬地優越及優進理財中心（ 山 村 道）
|3月1日
|希慎道分行
|3月1日
|筲箕灣分行
|3月1日
|粉嶺分行
|3月1日
恢復營業恒生分行名單
恒生指出，相關分行營業時間為星期一至五上午10時至下午3時30分，星期六將休息。
另外，恒生油麻地分行因有職員感染而從今日起暫停服務，相關員工最後上班日為2月22日及2月28日。
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