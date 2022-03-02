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【第五波疫情】恒生新增14間分行停業　重開中環總行等11間分行（附分行詳情）

Hot Talk 14:24 2022/03/02

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【第五波疫情】恒生新增14間分行停業　重開中環總行等11間分行（附分行詳情）

恒生銀行 （00011） 公布，新增14家分行自3月2日停業，但同時重開11家早前因發現職員感染新冠病毒而暫停服務的恒生分行，包括恒生中環總行。恒生重申，返回分行提供服務的職員，都經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。

新增停業恒生分行名單

分行 相關員工最後上班日期
銅鑼灣分行 2月28日
中區分行 2月28日
莊士敦道分行 2月28日
鰂魚涌分行 2月28日
眾安街分行 2月28日
新都會廣場分行 2月28日
新港城中心分行 2月28日
大河道分行 2月28日
譚公道分行 2月28日
觀塘商務理財中心 2月28日及3月1日
跑馬地優越及優進理財中心（ 山 村 道） 3月1日
希慎道分行 3月1日
筲箕灣分行 3月1日
粉嶺分行 3月1日

恢復營業恒生分行名單

  • 總行
  • 柴灣分行
  • 開源道分行
  • 九龍城分行
  • 黃大仙分行
  • 旺角分行
  • 青山道分行
  • 上水商務理財中心
  • 綠楊坊優越及優進理財中心
  • 屯門市廣場分行
  • 元朗教育路分行

恒生指出，相關分行營業時間為星期一至五上午10時至下午3時30分，星期六將休息。

另外，恒生油麻地分行因有職員感染而從今日起暫停服務，相關員工最後上班日為2月22日及2月28日。

【ET財智Talk】俄烏局勢左右美國加息步伐？ 　分析對美股前景影響（立即收看）

相關文章：

【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）

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金融機構 恒生銀行（00011）

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