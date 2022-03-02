▲ 【第五波疫情】恒生新增14間分行停業 重開中環總行等11間分行（附分行詳情）

恒生銀行 （00011） 公布，新增14家分行自3月2日停業，但同時重開11家早前因發現職員感染新冠病毒而暫停服務的恒生分行，包括恒生中環總行。恒生重申，返回分行提供服務的職員，都經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。

新增停業恒生分行名單

分行 相關員工最後上班日期 銅鑼灣分行 2月28日 中區分行 2月28日 莊士敦道分行 2月28日 鰂魚涌分行 2月28日 眾安街分行 2月28日 新都會廣場分行 2月28日 新港城中心分行 2月28日 大河道分行 2月28日 譚公道分行 2月28日 觀塘商務理財中心 2月28日及3月1日 跑馬地優越及優進理財中心（ 山 村 道） 3月1日 希慎道分行 3月1日 筲箕灣分行 3月1日 粉嶺分行 3月1日

恢復營業恒生分行名單

總行

柴灣分行

開源道分行

九龍城分行

黃大仙分行

旺角分行

青山道分行

上水商務理財中心

綠楊坊優越及優進理財中心

屯門市廣場分行

元朗教育路分行

恒生指出，相關分行營業時間為星期一至五上午10時至下午3時30分，星期六將休息。

另外，恒生油麻地分行因有職員感染而從今日起暫停服務，相關員工最後上班日為2月22日及2月28日。

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