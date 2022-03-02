  • 21°C
香港時間 : 2022302日 (三) 10:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】滙豐新增14家分行因員工確診暫停營業　遍布港九新界

Hot Talk 10:25 2022/03/02

分享：

【第五波疫情】滙豐新增14家分行因員工確診暫停營業　遍布港九新界

滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，14家分行由即日（3月2日）起暫停服務，直至另行通知。有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

以下行分行於3月2日起暫停營業

名稱 地址 確診員工於分行/辦公室最後上班日期
文咸東街商業客戶服務中心 上環文咸東街35-45號 2月24日
中上環中小企中心 上環皇后大道中181號新紀元廣場
低座8樓		 3月1日
德輔道中分行及卓越理財中心 德輔道中141號中保集團大廈 3月1日
東海中心分行及卓越理財中心 尖沙咀東加連威老道98號東海商業中心地下G10-G15及G26-G27號舖 2月28日
又一城分行及卓越理財中心 九龍塘達之路80號又一城LG2-01 3月1日
新都城中心分行 將軍澳貿業路8號新都城中心三期商場二樓221-222號舖 2月25日
旺角中小企中心 旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈2樓 2月28日
將軍澳中心分行及卓越理財中心 將軍澳唐德街9號將軍澳中心2樓202及203號舖 3月1日
西貢分行 西貢親民街西貢花園9-10號 2月28日
上水分行 上水新豐路79-81號地下 3月1日
新鴻基中心分行及卓越理財中心 灣仔港灣道30號新鴻基中心1樓115-117及127-133室及12樓1201-10室 2月25日
大埔分行 大埔廣福道54-58號地下、1樓及2樓 3月1日
黃埔花園分行及卓越理財中心 黃埔花園第4期商場地下G6， 6A及G7號舖 3月1日
元朗分行及卓越理財中心 元朗青山公路150-160號元朗滙豐大廈地庫、地下、1樓及2樓 2月28日

相關文章：【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）

*俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略*

開啟hket App，閱讀全文
金融機構 疫情 滙豐控股（00005） 銀行

上一篇文章

【第五波疫情】實惠縮營業時間、大家樂停堂食、百佳提早關門　一文看清食肆商店最新營業安排

下一篇文章

【ET開市直擊】禁足令下不停市 疫情股長炒長有？（附time code）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR低4%　夜期低水367點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR低4%　夜期低水367點（不斷更新）
【美股收市】俄軍加強轟炸 道指瀉597點 紐油飆11% 烏美元首通話
【美股收市】俄軍加強轟炸 道指瀉597點 紐油飆11% 烏美元首通話
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款