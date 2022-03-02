【第五波疫情】滙豐新增14家分行因員工確診暫停營業　遍布港九新界

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【第五波疫情】實惠縮營業時間、大家樂停堂食、百佳提早關門 一文看清食肆商店最新營業安排
滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，14家分行由即日（3月2日）起暫停服務，直至另行通知。有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。
以下行分行於3月2日起暫停營業
|名稱
|地址
|確診員工於分行/辦公室最後上班日期
|文咸東街商業客戶服務中心
|上環文咸東街35-45號
|2月24日
|中上環中小企中心
|上環皇后大道中181號新紀元廣場
低座8樓
|3月1日
|德輔道中分行及卓越理財中心
|德輔道中141號中保集團大廈
|3月1日
|東海中心分行及卓越理財中心
|尖沙咀東加連威老道98號東海商業中心地下G10-G15及G26-G27號舖
|2月28日
|又一城分行及卓越理財中心
|九龍塘達之路80號又一城LG2-01
|3月1日
|新都城中心分行
|將軍澳貿業路8號新都城中心三期商場二樓221-222號舖
|2月25日
|旺角中小企中心
|旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈2樓
|2月28日
|將軍澳中心分行及卓越理財中心
|將軍澳唐德街9號將軍澳中心2樓202及203號舖
|3月1日
|西貢分行
|西貢親民街西貢花園9-10號
|2月28日
|上水分行
|上水新豐路79-81號地下
|3月1日
|新鴻基中心分行及卓越理財中心
|灣仔港灣道30號新鴻基中心1樓115-117及127-133室及12樓1201-10室
|2月25日
|大埔分行
|大埔廣福道54-58號地下、1樓及2樓
|3月1日
|黃埔花園分行及卓越理財中心
|黃埔花園第4期商場地下G6， 6A及G7號舖
|3月1日
|元朗分行及卓越理財中心
|元朗青山公路150-160號元朗滙豐大廈地庫、地下、1樓及2樓
|2月28日
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