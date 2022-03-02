▲ 【第五波疫情】滙豐新增14家分行因員工確診暫停營業 遍布港九新界

滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，14家分行由即日（3月2日）起暫停服務，直至另行通知。有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

以下行分行於3月2日起暫停營業

名稱 地址 確診員工於分行/辦公室最後上班日期 文咸東街商業客戶服務中心 上環文咸東街35-45號 2月24日 中上環中小企中心 上環皇后大道中181號新紀元廣場

低座8樓 3月1日 德輔道中分行及卓越理財中心 德輔道中141號中保集團大廈 3月1日 東海中心分行及卓越理財中心 尖沙咀東加連威老道98號東海商業中心地下G10-G15及G26-G27號舖 2月28日 又一城分行及卓越理財中心 九龍塘達之路80號又一城LG2-01 3月1日 新都城中心分行 將軍澳貿業路8號新都城中心三期商場二樓221-222號舖 2月25日 旺角中小企中心 旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈2樓 2月28日 將軍澳中心分行及卓越理財中心 將軍澳唐德街9號將軍澳中心2樓202及203號舖 3月1日 西貢分行 西貢親民街西貢花園9-10號 2月28日 上水分行 上水新豐路79-81號地下 3月1日 新鴻基中心分行及卓越理財中心 灣仔港灣道30號新鴻基中心1樓115-117及127-133室及12樓1201-10室 2月25日 大埔分行 大埔廣福道54-58號地下、1樓及2樓 3月1日 黃埔花園分行及卓越理財中心 黃埔花園第4期商場地下G6， 6A及G7號舖 3月1日 元朗分行及卓越理財中心 元朗青山公路150-160號元朗滙豐大廈地庫、地下、1樓及2樓 2月28日

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