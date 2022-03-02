【烏克蘭戰爭】拜登：美國釋放3000萬桶油儲、布油照撲111美元　中海油創兩年高

▲ 【烏克蘭戰爭】布油突破110美元關 中海油創兩年高、油化股同步抽升

俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續，油價狂升不停，紐約期油繼昨晚升逾一成，創2013年9月以來新高，布蘭特期油也突破110美元關口。美國總統拜登在香港時間早上約10時發表國情咨文，傳媒引述指，拜登表示，美國將釋放3000萬桶戰略石油儲備。

不過，拜登言論無阻油價升幅，布油期價在他發布國情咨文期間，高見111.09美元，升5.7%。

油價急升，帶動石油股造好，「三桶油」逆市上升，中海油 （00883） 升4.6%，報10.48元，創2年高，中石油 （00857） 升2.4%，中石化 （00386） 升0.8%。

另外，石化股亦上升，中海油田 （02883） 升3.2%，華油能源 （01251） 升3.5%，安東油田 （03337） 升3.1%，海隆 （01623） 升5.6%。

俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略（立即收看）

相關文章：

【港股市況】滙豐跌逾3%累恒生指數低開193點 三桶油逆市升、中海油升逾4%破頂（不斷更新）

【烏克蘭戰爭】布油飆一成、WTI原油升9% 據報俄羅斯炮擊基輔電視塔造成5人死亡

【烏克蘭戰爭】普徠仕：實現經濟「軟著陸」將更艱巨 供應鏈和通脹壓力或維持更長時間

【烏克蘭戰爭】陶冬：過去50年地緣危機只有2次對股市有持久傷害 聯儲局料如常加息、歐央行延遲行動

編輯：姚卓然