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【烏克蘭戰爭】布油突破110美元關　中海油升4％創兩年高、油化股同步抽升

股市 10:15 2022/03/02

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【烏克蘭戰爭】布油突破110美元關　中海油升4％創兩年高、油化股同步抽升

俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續，油價狂升不停，紐約期油繼昨日升逾一成後，現再升5%，報108.7美元，創2013年9月以來新高；布蘭特期油突破110美元關口，現報110.16美元，升2.7%。

油價急升，帶動石油股造好，「三桶油」逆市上升，中海油 （00883） 升4.4%，報10.46元，創2年高，中石油 （00857） 升2.4%，中石化 （00386） 升0.8%。

另外，石化股亦上升，中海油田 （02883） 升3.2%，華油能源 （01251） 升3.5%，安東油田 （03337） 升3.1%，海隆 （01623） 升5.6%。

俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略（立即收看）

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編輯:姚卓然

港股 中海油田服務（02883） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 戰爭 石油 烏克蘭 華油能源（01251） 紐約期油

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